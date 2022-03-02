https://ria.ru/20220302/turizm-1776125240.html

Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России

Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России - РИА Новости, 02.03.2022

Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России

Всемирная туристская организация впервые в своей истории 8 марта в Мадриде рассмотрит вопрос о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:42

2022-03-02T19:42

2022-03-02T19:54

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Всемирная туристская организация впервые в своей истории 8 марта в Мадриде рассмотрит вопрос о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении структуры, распространенном в среду.Как отмечается, специализированное агентство ООН 8 марта в Мадриде рассмотрит запрос Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины о приостановке членства России в ВТО ООН.Чрезвычайная сессия проводится в соответствии с правилом 3.4 Правил и процедур Совета.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776097789.html

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Владимир Лаврентьев

новости - туризм, в мире, россия, мадрид (город), оон, туризм, украина, испания