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Туризм
https://ria.ru/20220302/turizm-1776125240.html
Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России
Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России - РИА Новости, 02.03.2022
Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России
Всемирная туристская организация впервые в своей истории 8 марта в Мадриде рассмотрит вопрос о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:42
2022-03-02T19:54
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Всемирная туристская организация впервые в своей истории 8 марта в Мадриде рассмотрит вопрос о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении структуры, распространенном в среду.Как отмечается, специализированное агентство ООН 8 марта в Мадриде рассмотрит запрос Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины о приостановке членства России в ВТО ООН.Чрезвычайная сессия проводится в соответствии с правилом 3.4 Правил и процедур Совета.
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новости - туризм, в мире, россия, мадрид (город), оон, туризм, украина, испания
19:42 02.03.2022 (обновлено: 19:54 02.03.2022)
 
Всемирная туристская организация рассмотрит вопрос об исключении России

Всемирная туристская организация 8 марта рассмотрит вопрос об исключении России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Всемирная туристская организация впервые в своей истории 8 марта в Мадриде рассмотрит вопрос о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении структуры, распространенном в среду.
Как отмечается, специализированное агентство ООН 8 марта в Мадриде рассмотрит запрос Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины о приостановке членства России в ВТО ООН.
Чрезвычайная сессия проводится в соответствии с правилом 3.4 Правил и процедур Совета.
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