Глава профсоюза гидов: туристы из России и Украины в Египте не конфликтуют
Глава профсоюза гидов Талеб: туристы из России и Украины на курортах Египта не конфликтуют
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
КАИР, 2 мар – РИА Новости. Конфликтов между российскими и украинскими туристами на египетских курортах нет, отношения дружеские, заявил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.
"Между российскими и украинскими туристами абсолютно никаких конфликтных ситуаций не возникало", - сообщил Абу Талеб. "Наоборот, между ними дружеские, братские отношения, они уважают особенности своих стран и Египта, хорошо относящегося к своим гостям", - отметил собеседник агентства.
Он опроверг слухи о планах перевезти в один отель украинских туристов, не имеющих возможности вернуться домой.
Министерство туризма Египта в четверг на заседании под руководством министра Халеда аль-Анани решило, что отельеры Египта не будут выселять из номеров украинских и российских туристов, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства. Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи ранее сообщил, что в отелях провинции сейчас находятся порядка 6,2 тысячи украинских туристов, проживание которых продлили бесплатно.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.