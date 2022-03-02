https://ria.ru/20220302/trebovaniya-1776150919.html

ЦБ смягчит требования к обязательным резервам банков

ЦБ смягчит требования к обязательным резервам банков - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ смягчит требования к обязательным резервам банков

Банк России с 3 марта смягчает требования к обязательным резервам банков, новые нормативы будут применяться начиная с активов за февраль 2022 года, послабление... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:22

2022-03-02T23:22

2022-03-02T23:22

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России с 3 марта смягчает требования к обязательным резервам банков, новые нормативы будут применяться начиная с активов за февраль 2022 года, послабление снизит общую сумму обязательных резервов на 2,7 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе регулятора."Банк России принял решение снизить с 3 марта 2022 года нормативы обязательных резервов и установить их в следующем размере: для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций: 2,00% — по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая долгосрочные), обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам (включая долгосрочные) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте", - говорится в сообщении."Для банков с базовой лицензией: 2,00% — по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая долгосрочные) в валюте Российской Федерации, а также обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами (включая долгосрочные), обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам (включая долгосрочные) в иностранной валюте", - добавили в пресс-службе.Новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за февраль 2022 года. При этом иные нормативы обязательных резервов меняться не будут.Такая мера поможет снизить общую сумму обязательных резервов кредитных организаций примерно на 2,7 триллиона рублей. Из этой суммы около 0,7 триллиона рублей — снижение обязательных резервов на счетах по их учету, около 2 триллионов рублей — снижение усредняемых обязательных резервов. "Коэффициент усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией устанавливается в размере 0,9 начиная с периода усреднения с 9 марта по 12 апреля 2022 года", - уточнили в регуляторе.При этом в период усреднения обязательных резервов с 9 февраля по 8 марта 2022 года, ЦБ не будет штрафовать банки, которые не выполнили усреднение обязательных резервов. Штрафа не будет в случае, если размер невыполнения усреднения обязательных резервов не превышает 20% от установленной величины, которая должна поддерживаться на корреспондентских счетах в указанном периоде."При невыполнении кредитными организациями обязанности по усреднению обязательных резервов на величину, превышающую 20% от подлежащих усреднению обязательных резервов, штраф будет применяться исходя из суммы невыполнения усреднения, превышающей указанный 20-процентный порог", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220302/tsb-1776148421.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)