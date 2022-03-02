https://ria.ru/20220302/tovarooborot-1775976495.html

Власти Москвы заявили об увеличении товарооборота с Вьетнамом

Власти Москвы заявили об увеличении товарооборота с Вьетнамом - РИА Новости, 02.03.2022

Власти Москвы заявили об увеличении товарооборота с Вьетнамом

Товарооборот Москвы с Вьетнамом в 2021 году достиг 3,9 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем годом ранее, сообщает в среду пресс-служба комплекса... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:43

2022-03-02T09:43

2022-03-02T09:43

экономика

россия

вьетнам

москва

евразийский экономический союз

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Товарооборот Москвы с Вьетнамом в 2021 году достиг 3,9 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем годом ранее, сообщает в среду пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства российской столицы."Вьетнам – один из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В 2021 году товарооборот Москвы с этой страной достиг 3,9 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда он был равен 2,8 миллиарда долларов. На экспорт во Вьетнам приходится около 548 миллионов долларов, на импорт – порядка 3,32 миллиарда долларов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что наибольший интерес для иностранных партнеров представляет несырьевой неэнергетический экспорт Москвы: на его долю приходится 97 процентов всех поставок во Вьетнам. В 2020 году экспорт составлял 76,79 миллиона долларов, а в 2021 году уже достиг 533,3 миллиона долларов, демонстрируя рост в 7 раз относительно 2020 года и почти в 14,5 раза в сравнении с 2019 годом. Основная группа товаров: механическое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи.Уточняется, что, по оценкам специалистов "Моспром", в следующие пять лет рынок Вьетнама будет одним из самых динамично развивающихся среди стран, входящих в АТР. Развитию экспорта в том числе способствует создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и ЕАЭС на основе соглашения от 2016 года. ЗСТ предполагает снижение ставок таможенных пошлин на определенные категории товаров, а также конкретизацию направлений сотрудничества в областях электронной коммерции, государственных закупок, защиты конкуренции и интеллектуальной собственности экспортеров."Если смотреть на структуру экспорта столичной продукции во Вьетнам, то 93,3 процента приходится на промышленные товары. За 2021 год столичные экспортеры поставили их на 497,76 миллиона долларов. Большую часть занимает механическое оборудование: его поставки выросли в 21 раз и достигли 94,53 миллиона долларов. В 7,8 раза вырос экспорт электрических устройств и аппаратуры связи – до 29,05 миллиона долларов, поставки оптики и медизделий увеличились в 2,5 раза и составили более 9 миллионов долларов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.Уточняется, что экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса также показал положительную динамику. В 2021 году поставки увеличились на 9,1 процента и составили 35,54 миллиона долларов. Основной рост связан с увеличением более чем в 2 раза экспорта молочного детского питания: с 9,44 миллиона долларов 2020 году до 20,5 миллиона долларов в 2021 году. Кроме того, вырос экспорт субпродуктов домашнего скота – 1,84 миллиона долларов, рост в 3,5 раза относительно 2020 года; шоколадных изделий – 1,23 миллиона долларов, рост в 2,5 раза относительно 2020 года; сахаристых кондитерских изделий – 0,55 миллиона долларов, рост в 2 раза относительно 2020 года.

https://ria.ru/20220210/vetnam-1772089786.html

https://ria.ru/20211201/soglasheniya-1761636736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, вьетнам, москва, евразийский экономический союз, александр прохоров, владимир ефимов (политик)