https://ria.ru/20220302/tokaev-1776133540.html

Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах

Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах - РИА Новости, 02.03.2022

Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах для... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:33

2022-03-02T20:33

2022-03-02T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

касым-жомарт токаев

украина

владимир зеленский

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АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах для прекращения боевых действий на Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.Кроме того, главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере. В сообщении уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, касым-жомарт токаев, украина, владимир зеленский