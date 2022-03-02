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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/tokaev-1776133540.html
Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах
Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах для... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:33
2022-03-02T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
касым-жомарт токаев
украина
владимир зеленский
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АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах для прекращения боевых действий на Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.Кроме того, главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере. В сообщении уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html
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в мире, касым-жомарт токаев, украина, владимир зеленский
20:33 02.03.2022
 
Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах

Токаев заявил Зеленскому о важности достичь договоренности на переговорах и прекратить бои

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах для прекращения боевых действий на Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кроме того, главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере. В сообщении уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКасым-Жомарт ТокаевУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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