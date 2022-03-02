https://ria.ru/20220302/tankisty-1776140968.html

В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами

В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами - РИА Новости, 02.03.2022

В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами

Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:36

2022-03-02T21:36

2022-03-02T22:28

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он подчеркнул, что "российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции"."Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов", — сообщил Конашенков.По его словам, другой экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, "уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе"."В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника", — заключил Конашенков.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220302/koltso-1776125329.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии