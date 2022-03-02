21:36 02.03.2022 (обновлено: 22:28 02.03.2022)
В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами
В Минобороны рассказали о мужестве российских военнослужащих в операции на Украине
Российские военнослужащие в колонне военной техники
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что "российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции".
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"Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов", — сообщил Конашенков.
По его словам, другой экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, "уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе".
"В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника", — заключил Конашенков.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.