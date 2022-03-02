Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/tankisty-1776140968.html
В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами
В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами - РИА Новости, 02.03.2022
В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами
Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:36
2022-03-02T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он подчеркнул, что "российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции"."Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов", — сообщил Конашенков.По его словам, другой экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, "уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе"."В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника", — заключил Конашенков.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
https://ria.ru/20220302/koltso-1776125329.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_269:0:2626:1768_1920x0_80_0_0_3ddb39f53119deaa8e1ff07b7f041f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:36 02.03.2022 (обновлено: 22:28 02.03.2022)
 
В Минобороны рассказали о сражении российских танкистов с неонацистами

В Минобороны рассказали о мужестве российских военнослужащих в операции на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экипажи двух российских танков уничтожили почти 200 украинских неонацистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что "российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции".
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
"Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов", — сообщил Конашенков.
По его словам, другой экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, "уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе".
"В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника", — заключил Конашенков.
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:30
"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала