https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776002253.html
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 02.03.2022
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске
Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:34
2022-03-02T11:34
2022-03-02T11:34
новости подмосковья
строительство
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки."На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей. Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220302/podmoskove-1775983791.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости
. Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки.
"На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей. Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.