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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776002253.html
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 02.03.2022
Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске
Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:34
2022-03-02T11:34
новости подмосковья
строительство
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки."На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей. Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
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строительство
11:34 02.03.2022
 

Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стройка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки.
Коттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:25Новости Подмосковья
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов
"На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей. Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяСтроительство
 
 
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