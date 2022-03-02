https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776002253.html

Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске

Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 02.03.2022

Строительство школы на 1150 мест началось в подмосковном Красногорске

Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:34

2022-03-02T11:34

2022-03-02T11:34

новости подмосковья

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Строительство новой школы на 1150 мест началось в деревне Глухово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки."На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей. Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220302/podmoskove-1775983791.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство