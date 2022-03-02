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https://ria.ru/20220302/spetstrebovaniya-1776089910.html
ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет
ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет
Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:10
2022-03-02T17:10
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
калининградская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в разъяснениях Банка России.Начиная с 28 февраля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки.В настоящий момент речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах (наименованиях) иностранных валют. Осуществление обязательной продажи валютной выручки возможно частями при условии, что все 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, будут проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления, также разъясняет ЦБ.Введенная с 28 февраля обязанность по продаже валютной выручки распространяется, в том числе на резидентов - участников внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны в Калининградской области.
https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html
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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), калининградская область
17:10 02.03.2022
 
ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет

ЦБ не устанавливал спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в разъяснениях Банка России.
Начиная с 28 февраля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки.
"Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки не установлено. В настоящее время такая продажа осуществляется по рыночному курсу. Резиденты вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ такой продажи", - разъясняет регулятор применение указа.
В настоящий момент речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах (наименованиях) иностранных валют. Осуществление обязательной продажи валютной выручки возможно частями при условии, что все 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, будут проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления, также разъясняет ЦБ.
Введенная с 28 февраля обязанность по продаже валютной выручки распространяется, в том числе на резидентов - участников внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны в Калининградской области.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:31
ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Калининградская область
 
 
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