ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет
ЦБ не устанавливал спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в разъяснениях Банка России.
Начиная с 28 февраля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки.
"Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки не установлено. В настоящее время такая продажа осуществляется по рыночному курсу. Резиденты вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ такой продажи", - разъясняет регулятор применение указа.
В настоящий момент речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах (наименованиях) иностранных валют. Осуществление обязательной продажи валютной выручки возможно частями при условии, что все 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, будут проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления, также разъясняет ЦБ.
Введенная с 28 февраля обязанность по продаже валютной выручки распространяется, в том числе на резидентов - участников внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны в Калининградской области.