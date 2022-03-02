https://ria.ru/20220302/spetstrebovaniya-1776089910.html

ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет

ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ: спецтребований о курсе обязательной продажи части валютной выручки нет

Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:10

2022-03-02T17:10

2022-03-02T17:10

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

калининградская область

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной выручки в РФ не установлено, продажа осуществляется по рыночному курсу, говорится в разъяснениях Банка России.Начиная с 28 февраля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки.В настоящий момент речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах (наименованиях) иностранных валют. Осуществление обязательной продажи валютной выручки возможно частями при условии, что все 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, будут проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления, также разъясняет ЦБ.Введенная с 28 февраля обязанность по продаже валютной выручки распространяется, в том числе на резидентов - участников внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны в Калининградской области.

https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html

россия

калининградская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), калининградская область