https://ria.ru/20220302/spetsoperatsiya-1776021661.html

Путин получает данные о потерях при спецоперации на Украине, заявил Песков

Путин получает данные о потерях при спецоперации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022

Путин получает данные о потерях при спецоперации на Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин как главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, однако их РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:43

2022-03-02T12:43

2022-03-02T12:48

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, однако их количество могут комментировать только в министерстве обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, он главнокомандующий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент постоянную информацию о потерях в ходе спецоперации.Отвечая на вопрос, могут ли поделиться этими данными со СМИ, Песков заявил, что это прерогатива Минобороны."К сожалению, не смогу... все-таки это исключительно прерогатива министерства обороны", - пояснил Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия, в мире