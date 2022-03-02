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Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии - РИА Новости, 02.03.2022
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:31
общество
россия
михаил мишустин
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, ипотека, льготная ипотека
14:19 02.03.2022 (обновлено: 14:31 02.03.2022)
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", - сказал Мишустин на заседании правительства.