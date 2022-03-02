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Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии - РИА Новости, 02.03.2022
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:31
общество
россия
михаил мишустин
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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общество, россия, михаил мишустин, ипотека, льготная ипотека
14:19 02.03.2022 (обновлено: 14:31 02.03.2022)
 
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", - сказал Мишустин на заседании правительства.
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинИпотекальготная ипотека
 
 
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