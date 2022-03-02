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American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками
American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками - РИА Новости, 02.03.2022
American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками
Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T06:39
2022-03-02T06:50
в мире
american express
санкции в отношении россии
вашингтон
владимир путин
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.
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в мире, american express, санкции в отношении россии, вашингтон, владимир путин, россия, украина, центральный банк рф (цб рф)
06:39 02.03.2022 (обновлено: 06:50 02.03.2022)
 
American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками

American Express объявила о прекращении сотрудничества с санкционными российскими банками

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

"С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.
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В миреAmerican ExpressСанкции в отношении РоссииВашингтонВладимир ПутинРоссияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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