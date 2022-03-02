https://ria.ru/20220302/sotrudnichestvo-1775963192.html

American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками

American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками - РИА Новости, 02.03.2022

American Express прекратила сотрудничество с некоторыми российскими банками

Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T06:39

2022-03-02T06:39

2022-03-02T06:50

в мире

american express

санкции в отношении россии

вашингтон

владимир путин

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

вашингтон

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, american express, санкции в отношении россии, вашингтон, владимир путин, россия, украина, центральный банк рф (цб рф)