В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT
В "Сколково" заявили, что прекращение сотрудничества с MIT не сильно скажется на центре
Инновационный центр "Сколково"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", сообщили РИА Новости в пресс-службе инновационного центра.
MIT ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине.
"Одна из ключевых задач инновационного центра – построение сильной экосистемы во взаимодействии с крупными индустриальными партнерами. Сегодня фонд сотрудничает с такими лидерами рынка, как Сбер, "Яндекс", "Татнефть", ТМК, "Сибур" и другими. Во взаимодействии с резидентами "Сколково" они работают над созданием востребованных инновационных решений", - заявили в "Сколково".
По мнению членов совета директоров "Сколково", "прекращение сотрудничества с MIT не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность Сколковского института науки и технологий, но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково".
Одним из значимых и актуальных аспектов в этой связи становится строительство студенческого кампуса на территории Инновационного центра, отметили в пресс-службе.
Уже идут переговоры с потенциальным инвестором по строительству второй очереди технопарка, реализующим на территории инновационного центра ряд проектов. Предполагается, что в новом объекте разместятся офисы резидентов "Сколково", лаборатории, чистые комнаты, помещения для медицинских исследований.