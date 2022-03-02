https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html

В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT

В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT - РИА Новости, 02.03.2022

В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT

Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:22

2022-03-02T11:22

2022-03-02T11:22

сколково

технологии

украина

массачусетский технологический институт

россия

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", сообщили РИА Новости в пресс-службе инновационного центра.MIT ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине."Одна из ключевых задач инновационного центра – построение сильной экосистемы во взаимодействии с крупными индустриальными партнерами. Сегодня фонд сотрудничает с такими лидерами рынка, как Сбер, "Яндекс", "Татнефть", ТМК, "Сибур" и другими. Во взаимодействии с резидентами "Сколково" они работают над созданием востребованных инновационных решений", - заявили в "Сколково".По мнению членов совета директоров "Сколково", "прекращение сотрудничества с MIT не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность Сколковского института науки и технологий, но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково".Одним из значимых и актуальных аспектов в этой связи становится строительство студенческого кампуса на территории Инновационного центра, отметили в пресс-службе.Уже идут переговоры с потенциальным инвестором по строительству второй очереди технопарка, реализующим на территории инновационного центра ряд проектов. Предполагается, что в новом объекте разместятся офисы резидентов "Сколково", лаборатории, чистые комнаты, помещения для медицинских исследований.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775979395.html

https://ria.ru/20220301/sotrudnichestvo-1775896192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сколково, технологии, украина, массачусетский технологический институт, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии