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В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT
В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT - РИА Новости, 02.03.2022
В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT
Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:22
2022-03-02T11:22
сколково
технологии
украина
массачусетский технологический институт
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", сообщили РИА Новости в пресс-службе инновационного центра.MIT ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине."Одна из ключевых задач инновационного центра – построение сильной экосистемы во взаимодействии с крупными индустриальными партнерами. Сегодня фонд сотрудничает с такими лидерами рынка, как Сбер, "Яндекс", "Татнефть", ТМК, "Сибур" и другими. Во взаимодействии с резидентами "Сколково" они работают над созданием востребованных инновационных решений", - заявили в "Сколково".По мнению членов совета директоров "Сколково", "прекращение сотрудничества с MIT не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность Сколковского института науки и технологий, но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково".Одним из значимых и актуальных аспектов в этой связи становится строительство студенческого кампуса на территории Инновационного центра, отметили в пресс-службе.Уже идут переговоры с потенциальным инвестором по строительству второй очереди технопарка, реализующим на территории инновационного центра ряд проектов. Предполагается, что в новом объекте разместятся офисы резидентов "Сколково", лаборатории, чистые комнаты, помещения для медицинских исследований.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775979395.html
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сколково, технологии, украина, массачусетский технологический институт, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
11:22 02.03.2022
 
В "Сколково" оценили ущерб от прекращения сотрудничества с MIT

В "Сколково" заявили, что прекращение сотрудничества с MIT не сильно скажется на центре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнновационный центр "Сколково"
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инновационный центр "Сколково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Прекращение взаимодействия c Массачусетским технологическим институтом (MIT) не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность "Сколково", сообщили РИА Новости в пресс-службе инновационного центра.
MIT ранее заявил, что прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий из-за ситуации на Украине.
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"Одна из ключевых задач инновационного центра – построение сильной экосистемы во взаимодействии с крупными индустриальными партнерами. Сегодня фонд сотрудничает с такими лидерами рынка, как Сбер, "Яндекс", "Татнефть", ТМК, "Сибур" и другими. Во взаимодействии с резидентами "Сколково" они работают над созданием востребованных инновационных решений", - заявили в "Сколково".
По мнению членов совета директоров "Сколково", "прекращение сотрудничества с MIT не окажет заметного воздействия на исследовательскую и образовательную деятельность Сколковского института науки и технологий, но придаст импульс формированию сильного научно-образовательного хаба в периметре "Большого Сколково" на базе "Сколтеха", Российской экономической школы и Московской школы управления "Сколково".
Одним из значимых и актуальных аспектов в этой связи становится строительство студенческого кампуса на территории Инновационного центра, отметили в пресс-службе.
Уже идут переговоры с потенциальным инвестором по строительству второй очереди технопарка, реализующим на территории инновационного центра ряд проектов. Предполагается, что в новом объекте разместятся офисы резидентов "Сколково", лаборатории, чистые комнаты, помещения для медицинских исследований.
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