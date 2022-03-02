https://ria.ru/20220302/sindeeva-1776081439.html
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России - РИА Новости, 03.03.2022
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева сообщила РИА Новости, что канал работает в России, вещание из другой страны не планируется. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T16:40
2022-03-02T16:40
2022-03-03T17:22
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева сообщила РИА Новости, что канал работает в России, вещание из другой страны не планируется."Мы продолжаем работать в России. И вещание из другой страны не планируется", - сказала Синдеева.Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html
https://ria.ru/20220227/oppozitsiya-1775332135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дождь (телеканал)
16:40 02.03.2022 (обновлено: 17:22 03.03.2022)
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Гендиректор "Дождя"* Синдеева заявила, что телеканал продолжит работать в России