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Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России - РИА Новости, 03.03.2022
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева сообщила РИА Новости, что канал работает в России, вещание из другой страны не планируется. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T16:40
2022-03-03T17:22
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева сообщила РИА Новости, что канал работает в России, вещание из другой страны не планируется."Мы продолжаем работать в России. И вещание из другой страны не планируется", - сказала Синдеева.Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html
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общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дождь (телеканал)
16:40 02.03.2022 (обновлено: 17:22 03.03.2022)
 
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России

Гендиректор "Дождя"* Синдеева заявила, что телеканал продолжит работать в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева сообщила РИА Новости, что канал работает в России, вещание из другой страны не планируется.
"Мы продолжаем работать в России. И вещание из другой страны не планируется", - сказала Синдеева.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*
Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.
* СМИ, признанное иноагентом в России
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциировать
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дождь (телеканал)
 
 
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