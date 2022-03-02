https://ria.ru/20220302/shveytsariya-1776008880.html

Швейцария временно закрыла посольство в Киеве

Швейцария временно закрыла посольство в Киеве - РИА Новости, 02.03.2022

Швейцария временно закрыла посольство в Киеве

Швейцария с 28 февраля временно закрыла свое посольство в Киеве, подлежащий эвакуации персонал покинул Украину, сообщили РИА Новости в Федеральном департаменте... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:00

2022-03-02T12:00

2022-03-02T12:22

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Швейцария с 28 февраля временно закрыла свое посольство в Киеве, подлежащий эвакуации персонал покинул Украину, сообщили РИА Новости в Федеральном департаменте по иностранным делам (МИД) Конфедерации."В связи с угрожающей ситуацией в сфере безопасности в столице Украины Киеве 28 февраля 2022 года посольство Швейцарии было временно закрыто. Подлежащий перемещению состав покинул Украину наземным транспортом. Некоторые из них уже вернулись в Швейцарию", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы швейцарского МИД Элиза Рагги.В ведомстве подчеркнули, что по соображениям безопасности и защиты данных более подробной информации предоставляться не будет.На сайте внешнеполитического ведомства Конфедерации также указано, что речь идет об эвакуации 5 человек, включая посла.Швейцария также рекомендовала своим гражданам по возможности покинуть территорию Украины. А если это нельзя сделать, то переместиться в безопасное место.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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