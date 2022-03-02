https://ria.ru/20220302/shveytsariya-1776008880.html
Швейцария временно закрыла посольство в Киеве
Швейцария временно закрыла посольство в Киеве - РИА Новости, 02.03.2022
Швейцария временно закрыла посольство в Киеве
Швейцария с 28 февраля временно закрыла свое посольство в Киеве, подлежащий эвакуации персонал покинул Украину, сообщили РИА Новости в Федеральном департаменте... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:00
2022-03-02T12:00
2022-03-02T12:22
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Швейцария с 28 февраля временно закрыла свое посольство в Киеве, подлежащий эвакуации персонал покинул Украину, сообщили РИА Новости в Федеральном департаменте по иностранным делам (МИД) Конфедерации."В связи с угрожающей ситуацией в сфере безопасности в столице Украины Киеве 28 февраля 2022 года посольство Швейцарии было временно закрыто. Подлежащий перемещению состав покинул Украину наземным транспортом. Некоторые из них уже вернулись в Швейцарию", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы швейцарского МИД Элиза Рагги.В ведомстве подчеркнули, что по соображениям безопасности и защиты данных более подробной информации предоставляться не будет.На сайте внешнеполитического ведомства Конфедерации также указано, что речь идет об эвакуации 5 человек, включая посла.Швейцария также рекомендовала своим гражданам по возможности покинуть территорию Украины. А если это нельзя сделать, то переместиться в безопасное место.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html
https://ria.ru/20220302/flag-1776003680.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, киев, украина, донбасс, владимир путин, мид швейцарии
12:00 02.03.2022 (обновлено: 12:22 02.03.2022)
Швейцария временно закрыла посольство в Киеве
Швейцария с 28 февраля временно закрыла посольство в Киеве, персонал покинул Украину
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Швейцария с 28 февраля временно закрыла свое посольство в Киеве, подлежащий эвакуации персонал покинул Украину, сообщили РИА Новости в Федеральном департаменте по иностранным делам (МИД) Конфедерации.
"В связи с угрожающей ситуацией в сфере безопасности в столице Украины Киеве
28 февраля 2022 года посольство Швейцарии
было временно закрыто. Подлежащий перемещению состав покинул Украину наземным транспортом. Некоторые из них уже вернулись в Швейцарию", - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы швейцарского МИД Элиза Рагги.
В ведомстве подчеркнули, что по соображениям безопасности и защиты данных более подробной информации предоставляться не будет.
На сайте внешнеполитического ведомства Конфедерации также указано, что речь идет об эвакуации 5 человек, включая посла.
Швейцария также рекомендовала своим гражданам по возможности покинуть территорию Украины. А если это нельзя сделать, то переместиться в безопасное место.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.