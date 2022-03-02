https://ria.ru/20220302/severstal-1775982384.html
"Северсталь" прекратила поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова
"Северсталь" прекратила поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова - РИА Новости, 02.03.2022
"Северсталь" прекратила поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова
"Северсталь" прекратила поставки Евросоюз из-за санкций против ее основного акционера Алексея Мордашова, сообщил представитель компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:19
2022-03-02T10:19
2022-03-02T11:51
экономика
алексей мордашов
россия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Северсталь" прекратила поставки Евросоюз из-за санкций против ее основного акционера Алексея Мордашова, сообщил представитель компании."Мы официально подтверждаем, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", — заявил он.По его словам, удастся сохранить загрузку мощностей, так как производственные затраты у нее самые низкие в мире."Финансовое положение компании прочное, а уровень долга низкий", — сказал представитель "Северстали".По информации компании, в среднем она поставляет в Европу примерно два с половиной миллиона тонн металлопродукции в год. Это дает около трети общей выручки. Весь объем производства стали за прошлый год в ЕС оценивается в 152,5 миллиона тонн."Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. В прошлом году она увеличила выпуск стали на три процента, 11,647 миллиона тонн. В компании работают около 50 тысяч человек. Алексей Мордашов — ее основной бенифициар, ему принадлежит 77,03 процента акций. Двадцать восьмого февраля Мордашова наряду с другими российскими бизнесменами включили в санкционные списки ЕС.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Власти подчеркнули, что будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220228/mordashev-1775688652.html
https://ria.ru/20220301/defolt-1775710847.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, алексей мордашов, россия, европа, евросоюз
10:19 02.03.2022 (обновлено: 11:51 02.03.2022)
"Северсталь" прекратила поставки в ЕС из-за санкций против Мордашова
"Северсталь" прекратила поставки в ЕС из-за санкций против основного акционера Мордашова
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Северсталь" прекратила поставки Евросоюз из-за санкций против ее основного акционера Алексея Мордашова, сообщил представитель компании.
"Мы официально подтверждаем, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", — заявил он.
По его словам, удастся сохранить загрузку мощностей, так как производственные затраты у нее самые низкие в мире.
"Финансовое положение компании прочное, а уровень долга низкий", — сказал представитель "Северстали".
По информации компании, в среднем она поставляет в Европу примерно два с половиной миллиона тонн металлопродукции в год. Это дает около трети общей выручки. Весь объем производства стали за прошлый год в ЕС оценивается в 152,5 миллиона тонн.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России
и небольшим количеством предприятий за рубежом. В прошлом году она увеличила выпуск стали на три процента, 11,647 миллиона тонн.
В компании работают около 50 тысяч человек. Алексей Мордашов
— ее основной бенифициар, ему принадлежит 77,03 процента акций. Двадцать восьмого февраля Мордашова наряду с другими российскими бизнесменами включили в санкционные списки ЕС.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Власти подчеркнули, что будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.