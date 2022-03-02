Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты
© Фото : пресс-служба Тверской областиМолодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты
© Фото : пресс-служба Тверской области
ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать такие же замечательные семьи, как у вас", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения сертификатов.
По данным пресс-службы, всего в этом году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья.
За последние шесть лет, с 2016 года, сертификаты на приобретение и строительство жилья получили более 860 молодых семей Тверской области, каждая третья из которых – многодетная.
Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года.