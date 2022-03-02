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Тверская область
https://ria.ru/20220302/sertifikaty-1776090560.html
Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты
Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 02.03.2022
Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты
Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:17
2022-03-02T17:17
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать такие же замечательные семьи, как у вас", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения сертификатов.По данным пресс-службы, всего в этом году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья.За последние шесть лет, с 2016 года, сертификаты на приобретение и строительство жилья получили более 860 молодых семей Тверской области, каждая третья из которых – многодетная.Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года.
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игорь руденя, жилье
17:17 02.03.2022
 

Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты

© Фото : пресс-служба Тверской областиМолодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты
Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : пресс-служба Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать такие же замечательные семьи, как у вас", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения сертификатов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения строительной площадки - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:05Тверская область
Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери
По данным пресс-службы, всего в этом году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья.
За последние шесть лет, с 2016 года, сертификаты на приобретение и строительство жилья получили более 860 молодых семей Тверской области, каждая третья из которых – многодетная.
Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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