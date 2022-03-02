https://ria.ru/20220302/sertifikaty-1776090560.html

Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты

Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 02.03.2022

Молодые семьи Тверской области получили жилищные сертификаты

Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:17

2022-03-02T17:17

2022-03-02T17:17

тверская область

игорь руденя

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776090372_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_beb03170af674a2a52017aca72018d28.jpg

ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Двадцать три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства."Усилия государства направлены на создание условий для того, чтобы у родителей была уверенность в завтрашнем дне, а дети росли здоровыми, получили достойное образование, стали настоящими гражданами России, и, конечно, смогли создать такие же замечательные семьи, как у вас", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения сертификатов.По данным пресс-службы, всего в этом году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 164 молодые семьи из 32 муниципалитетов Верхневолжья.За последние шесть лет, с 2016 года, сертификаты на приобретение и строительство жилья получили более 860 молодых семей Тверской области, каждая третья из которых – многодетная.Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года.

https://ria.ru/20220224/zhile-1774802268.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, жилье