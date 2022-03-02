https://ria.ru/20220302/sberbank-1776004367.html

Sberbank Hrvatska перейдет под контроль хорватского почтового банка HPB

Sberbank Hrvatska перейдет под контроль хорватского почтового банка HPB - РИА Новости, 02.03.2022

Sberbank Hrvatska перейдет под контроль хорватского почтового банка HPB

Sberbank Hrvatska переходит под контроль государственного Хорватского почтового банк (HPB), сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:42

2022-03-02T11:42

2022-03-02T12:23

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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Sberbank Hrvatska переходит под контроль государственного Хорватского почтового банк (HPB), сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович.В среду глава правительства провел пресс-конференцию в связи с рекомендациями Центрального Европейского банка (ЕСВ) и Единого совета по решению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board) об урегулировании ситуации в Сбербанк Хорватия."ЕСВ ранее заявлял, что дочерние банки Сбербанка в Хорватии и Словении могли бы банкротировать. Мы в Хорватии уже в четверг и пятницу заметили, что многочисленные клиенты банка и партнеры Сбербанка начали выводить свои средства. Благодаря мораторию ситуация успокоилась вчера и позавчера", - заявил премьер журналистам."Сегодня ночью принято решение о разрешении проблем Сбербанка в Хорватии. У нас было две опции, одна из них - ликвидация, как это происходило в некоторых других странах, другая – урегулирование", - указал Пленкович.По его словам, ликвидация привела бы к необходимости выплаты страховки по вкладам в объеме до 8 миллиардов кун (около 1,06 миллиарда евро) клиентам Sberbank Hrvatska. Банк находится на восьмом месте в Хорватии с общим имуществом свыше 11 миллиардов кун (около 1,4 миллиарда евро)."HPB отреагировал и был готов прийти на помощь и взять по контроль Сбербанк Хорватия. Это должно успокоить клиентов Sberbank Hrvatska, не надо выводить свои средства, он с сегодняшнего дня – часть группы Хорватского почтового банка. В последующие дни администрация по урегулированию примет управление над банком, а вскоре произойдет и переименование, и он продолжит нормальную работу", - добавил хорватский премьер.Ранее единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board) ввел 24-часовой мораторий на осуществление деятельности Sberbank Europe AG (Австрия), Sberbank d.d. (Хорватия) и Sberbank banka d.d. (Словения).Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Но в воскресенье пресс-служба кабмина Германии заявила, что все российские банки, которые уже подпали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT.

https://ria.ru/20220302/bank-1775969249.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775945075.html

https://ria.ru/20220302/dividendy-1776006587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, хорватия, сбербанк россии, в мире, россия