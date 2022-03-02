https://ria.ru/20220302/sberbank-1775955315.html

Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность

Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность - РИА Новости, 02.03.2022

Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность

Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:58

2022-03-02T01:58

2022-03-02T04:22

в мире

австрия

сбербанк россии

санкции в отношении россии

вена

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ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.Согласно заявлению, регулятор также назначил для банка внешнего аудитора. Кроме того, официальный запрет на продолжение деятельности банка запускает схему выплаты гарантий по депозитам."Австрийская система гарантирования вкладов должна выплатить соответствующие депозиты на сумму до 100 000 евро (111 240 долларов) в течение максимум десяти банковских дней", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, австрия, сбербанк россии, санкции в отношении россии, вена