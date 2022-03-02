https://ria.ru/20220302/sberbank-1775955315.html
Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность
Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность - РИА Новости, 02.03.2022
Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность
Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:58
2022-03-02T01:58
2022-03-02T04:22
в мире
австрия
сбербанк россии
санкции в отношении россии
вена
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ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.Согласно заявлению, регулятор также назначил для банка внешнего аудитора. Кроме того, официальный запрет на продолжение деятельности банка запускает схему выплаты гарантий по депозитам."Австрийская система гарантирования вкладов должна выплатить соответствующие депозиты на сумму до 100 000 евро (111 240 долларов) в течение максимум десяти банковских дней", — говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, сбербанк россии, санкции в отношении россии, вена
01:58 02.03.2022 (обновлено: 04:22 02.03.2022)
Австрия запретила Sberbank Europe AG продолжать деятельность
Австрийский регулятор по указанию ЕЦБ запретил Sberbank Europe AG продолжать деятельность
ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.
"По указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) управление по надзору за финансовыми рынками Австрии
(FMA) сегодня приняло административное решение, запрещающее лицензированной кредитной организации "Sberbank Europe AG"... продолжать коммерческую деятельность, оно вступает в силу немедленно", — говорится в пресс-релизе.
Согласно заявлению, регулятор также назначил для банка внешнего аудитора. Кроме того, официальный запрет на продолжение деятельности банка запускает схему выплаты гарантий по депозитам.
"Австрийская система гарантирования вкладов должна выплатить соответствующие депозиты на сумму до 100 000 евро (111 240 долларов) в течение максимум десяти банковских дней", — говорится в заявлении.