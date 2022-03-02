https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

Эксперт рассказал о выгоде стран, которые не введут санкции против России

Эксперт рассказал о выгоде стран, которые не введут санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперт рассказал о выгоде стран, которые не введут санкции против России

Страны, которые не присоединятся к санкциям против России, в перспективе заработают космические деньги, заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:22

2022-03-02T16:22

2022-03-02T16:22

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Страны, которые не присоединятся к санкциям против России, в перспективе заработают космические деньги, заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин."Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что те страны, которые не введут санкции в отношении России, заработают в перспективе космические деньги, только в сегменте транспортной логистики, в рамках транзита, перевалки, транспортировки грузов. Компании этих стран займут ниши, которые освободятся в результате ухода иностранных компаний, присоединившихся к санкциям в отношении России, а также российских компаний, которые в рамках санкций не могут осуществлять услуги", - сказал Цуркин РИА Новости.По его словам, сегодня страны, которые не ввели санкции, включая Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, уже получают хорошие доходы от транзита.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии