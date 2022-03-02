https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776059990.html

Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак

Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак - РИА Новости, 02.03.2022

Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак

Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада, важна защита системообразующих отраслей, сделав акцент на малом и среднем бизнесе, заявил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:12

2022-03-02T15:12

2022-03-02T15:24

санкции в отношении россии

андрей турчак

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада, важна защита системообразующих отраслей, сделав акцент на малом и среднем бизнесе, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну, и сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономик на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. И в первую очередь сделать акцент на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ключевое условие нашего успеха сделать - это максимальная оперативность и точность принимаемых решений без каких-либо бюрократических проволочек", - сказал Турчак в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, андрей турчак, признание днр и лнр в россии