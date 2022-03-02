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Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак
Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак - РИА Новости, 02.03.2022
Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак
Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада, важна защита системообразующих отраслей, сделав акцент на малом и среднем бизнесе, заявил... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:12
2022-03-02T15:24
санкции в отношении россии
андрей турчак
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада, важна защита системообразующих отраслей, сделав акцент на малом и среднем бизнесе, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну, и сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономик на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. И в первую очередь сделать акцент на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ключевое условие нашего успеха сделать - это максимальная оперативность и точность принимаемых решений без каких-либо бюрократических проволочек", - сказал Турчак в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".
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санкции в отношении россии, андрей турчак, признание днр и лнр в россии
15:12 02.03.2022 (обновлено: 15:24 02.03.2022)
 
Россия столкнулась с экономической агрессией Запада, заявил Турчак

Турчак: Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентной экономической агрессией Запада, важна защита системообразующих отраслей, сделав акцент на малом и среднем бизнесе, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну, и сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономик на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. И в первую очередь сделать акцент на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ключевое условие нашего успеха сделать - это максимальная оперативность и точность принимаемых решений без каких-либо бюрократических проволочек", - сказал Турчак в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".
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