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Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане - РИА Новости, 02.03.2022
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане
Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:45
2022-03-02T14:45
в мире
россия
украина
судан
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло."Санкции усугубляют кризис. Мы по сей день расплачиваемся за санкции, и будем расплачиваться за них еще очень долго. Сейчас в наших больницах совсем нет лекарств. Мы переживаем тяжелую ситуацию. Все это из-за санкций. Санкции не принесут никакого результата", - сказал Дагло.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776029655.html
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в мире, россия, украина, судан, санкции в отношении россии
14:45 02.03.2022
 
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане

Замглавы Суверенного Совета Судана: санкции против России навредят мировой экономике

© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга в Судане
Участники мирного митинга в Судане - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга в Судане
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло.
"Санкции усугубляют кризис. Мы по сей день расплачиваемся за санкции, и будем расплачиваться за них еще очень долго. Сейчас в наших больницах совсем нет лекарств. Мы переживаем тяжелую ситуацию. Все это из-за санкций. Санкции не принесут никакого результата", - сказал Дагло.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Осло - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:11
Мэр норвежской коммуны высказалась против антироссийских санкций
 
В миреРоссияУкраинаСуданСанкции в отношении России
 
 
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