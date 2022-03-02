https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776052323.html

Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане

Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане - РИА Новости, 02.03.2022

Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане

Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:45

2022-03-02T14:45

2022-03-02T14:45

в мире

россия

украина

судан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло."Санкции усугубляют кризис. Мы по сей день расплачиваемся за санкции, и будем расплачиваться за них еще очень долго. Сейчас в наших больницах совсем нет лекарств. Мы переживаем тяжелую ситуацию. Все это из-за санкций. Санкции не принесут никакого результата", - сказал Дагло.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776029655.html

россия

украина

судан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, судан, санкции в отношении россии