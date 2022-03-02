https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776052323.html
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане - РИА Новости, 02.03.2022
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане
Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:45
2022-03-02T14:45
2022-03-02T14:45
в мире
россия
украина
судан
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_afa67fffaccad4dfc6277a3d21a3cf25.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Масштабные санкции против России могут навредить мировой экономике, усугубить кризис, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло."Санкции усугубляют кризис. Мы по сей день расплачиваемся за санкции, и будем расплачиваться за них еще очень долго. Сейчас в наших больницах совсем нет лекарств. Мы переживаем тяжелую ситуацию. Все это из-за санкций. Санкции не принесут никакого результата", - сказал Дагло.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776029655.html
россия
украина
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_8ef24446451fc5cee09af2768f9dc0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, судан, санкции в отношении россии
Санкции против России могут навредить мировой экономике, считают в Судане
Замглавы Суверенного Совета Судана: санкции против России навредят мировой экономике