https://ria.ru/20220302/samolet-1775961181.html

В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов

В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022

В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов

Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:39

2022-03-02T05:39

2022-03-02T05:52

санкции в отношении россии

в мире

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает американский минтранс.Санкции против России западные страны вводят в ответ на события на Украине, где Москва с 24 февраля проводит военную операцию.

https://ria.ru/20220302/rassledovaniya-1775961278.html

сша

россия

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, украина