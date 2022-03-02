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https://ria.ru/20220302/samolet-1775961181.html
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов
Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:39
2022-03-02T05:52
санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает американский минтранс.Санкции против России западные страны вводят в ответ на события на Украине, где Москва с 24 февраля проводит военную операцию.
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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, украина
05:39 02.03.2022 (обновлено: 05:52 02.03.2022)
 
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов

Минтранс США: запрет использования воздушного пространства касается всех самолетов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна самолета во время полета
Вид из окна самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна самолета во время полета. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает американский минтранс.
"Уведомление будет касаться всех самолетов - сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы", - говорится в сообщении.
Санкции против России западные страны вводят в ответ на события на Украине, где Москва с 24 февраля проводит военную операцию.
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