https://ria.ru/20220302/samolet-1775961181.html
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов - РИА Новости, 02.03.2022
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов
Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:39
2022-03-02T05:39
2022-03-02T05:52
санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы, сообщает американский минтранс.Санкции против России западные страны вводят в ответ на события на Украине, где Москва с 24 февраля проводит военную операцию.
https://ria.ru/20220302/rassledovaniya-1775961278.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, украина
05:39 02.03.2022 (обновлено: 05:52 02.03.2022)
В США уточнили закрытие воздушного пространства для российских самолетов
Минтранс США: запрет использования воздушного пространства касается всех самолетов РФ