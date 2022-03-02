https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776112946.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:56
2022-03-02T18:56
2022-03-02T19:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточнил, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа до 5 миллионов рублей.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html
https://ria.ru/20220301/venediktov-1775933114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
18:56 02.03.2022 (обновлено: 19:01 02.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об операции на Украине