Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776112946.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:56
2022-03-02T19:01
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточнил, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа до 5 миллионов рублей.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html
https://ria.ru/20220301/venediktov-1775933114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_16b489a2e9aef7dfb30643d01c266ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
18:56 02.03.2022 (обновлено: 19:01 02.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об операции на Украине

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине, сообщил Роскомнадзор РИА Новости.
"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Village за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
Тихон Дзядко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:12
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
Роскомнадзор уточнил, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа до 5 миллионов рублей.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 21:14
"Эхо Москвы" отключили от эфира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала