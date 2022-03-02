https://ria.ru/20220302/razvyazka-1776036325.html

Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20%

Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20% - РИА Новости, 02.03.2022

Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20%

Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:36

2022-03-02T13:36

2022-03-02T13:37

общество

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 2 мар - РИА Недвижимость. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.Заммэра добавил, что территорию благоустроят, устроив 5 гектаров газонов, высадив более 1,2 тысячи деревьев и около 6,5 тысячи кустарников. Еще будут построены четыре очистных сооружения и переложено 63 километра инженерных коммуникаций.По его словам, работы по реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы планируется завершить раньше срока - до конца 2023 года.

https://ria.ru/20220211/moskva-1772248983.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы