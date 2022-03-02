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Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20%
Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20% - РИА Новости, 02.03.2022
Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей готова более чем на 20%
Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:36
2022-03-02T13:36
2022-03-02T13:37
общество
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 2 мар - РИА Недвижимость. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.Заммэра добавил, что территорию благоустроят, устроив 5 гектаров газонов, высадив более 1,2 тысячи деревьев и около 6,5 тысячи кустарников. Еще будут построены четыре очистных сооружения и переложено 63 километра инженерных коммуникаций.По его словам, работы по реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы планируется завершить раньше срока - до конца 2023 года.
https://ria.ru/20220211/moskva-1772248983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 2 мар - РИА Недвижимость. Реконструкция транспортной развязки МКАД с Липецкой улицей выполнена на 21%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.
"В ходе реконструкции развязки предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель. Кроме того, будет реконструирована отстойно-разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта. Для пешеходов возведут четыре надземных перехода, а для снижения уровня шума на ближайшие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД установят шумозащитные экраны", - уточнил он.
Заммэра добавил, что территорию благоустроят, устроив 5 гектаров газонов, высадив более 1,2 тысячи деревьев и около 6,5 тысячи кустарников. Еще будут построены четыре очистных сооружения и переложено 63 километра инженерных коммуникаций.
"В результате реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей будет улучшена транспортная доступность московских районов Бирюлёво Восточное
и Западное, подмосковного Ленинского округа, в которых проживают свыше 360 тысяч человек", - добавил Бочкарёв.
По его словам, работы по реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы планируется завершить раньше срока - до конца 2023 года.