https://ria.ru/20220302/rassledovaniya-1775961278.html
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов - РИА Новости, 02.03.2022
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов
Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:45
2022-03-02T05:45
2022-03-02T10:54
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент Джо Байден."Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем", — добавил Байден.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, вашингтон, джо байден, сша
05:45 02.03.2022 (обновлено: 10:54 02.03.2022)
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов
Байден: Минюст США создаст группу для расследований против крупных российских бизнесменов