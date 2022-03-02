https://ria.ru/20220302/rassledovaniya-1775961278.html

Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов

Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов - РИА Новости, 02.03.2022

Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов

Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:45

2022-03-02T05:45

2022-03-02T10:54

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украина

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент Джо Байден."Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем", — добавил Байден.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, украина, вашингтон, джо байден, сша