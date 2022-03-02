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https://ria.ru/20220302/rassledovaniya-1775961278.html
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов - РИА Новости, 02.03.2022
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов
Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:45
2022-03-02T10:54
в мире
россия
украина
вашингтон
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент Джо Байден."Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем", — добавил Байден.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
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в мире, россия, украина, вашингтон, джо байден, сша
05:45 02.03.2022 (обновлено: 10:54 02.03.2022)
 
Байден анонсировал начало расследований против российских бизнесменов

Байден: Минюст США создаст группу для расследований против крупных российских бизнесменов

© REUTERS / Pool/Saul LoebПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pool/Saul Loeb
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами, заявил американский президент Джо Байден.

"Сегодня я говорю "хватит" российским олигархам и коррумпированным лидерам… Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займется преступлениями российских олигархов", — сказал он, выступая перед конгрессом.

"Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем", — добавил Байден.
Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:36
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
 
В миреРоссияУкраинаВашингтонДжо БайденСША
 
 
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