https://ria.ru/20220302/qr-kody-1776004629.html
В Вологодской области отменяют требование QR-кодов
В Вологодской области отменяют требование QR-кодов - РИА Новости, 02.03.2022
В Вологодской области отменяют требование QR-кодов
Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-02T11:44
2022-03-02T11:44
вологодская область
коронавирус в россии
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при проведении мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников.В видеообращении к жителям области глава региона пояснил, что ситуация с распространением коронавируса ежедневно улучшается, коллективный иммунитет вологжан с учетом привившихся и переболевших приближается к 100-процентной отметке."С учетом складывающейся ситуации считаю возможным продолжить снятие ограничений. Я поручил правительству области внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты области", - сказал он в видеообращении.На сегодняшний день из противоэпидемических мероприятий действуют масочный режим и усиленная дезинфекция в общественных местах.
https://ria.ru/20211220/operatsii-1764543620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, олег кувшинников