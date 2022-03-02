https://ria.ru/20220302/qr-kody-1776004629.html

В Вологодской области отменяют требование QR-кодов

В Вологодской области отменяют требование QR-кодов - РИА Новости, 02.03.2022

В Вологодской области отменяют требование QR-кодов

Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:44

2022-03-02T11:44

2022-03-02T11:44

вологодская область

коронавирус в россии

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при проведении мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников.В видеообращении к жителям области глава региона пояснил, что ситуация с распространением коронавируса ежедневно улучшается, коллективный иммунитет вологжан с учетом привившихся и переболевших приближается к 100-процентной отметке."С учетом складывающейся ситуации считаю возможным продолжить снятие ограничений. Я поручил правительству области внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты области", - сказал он в видеообращении.На сегодняшний день из противоэпидемических мероприятий действуют масочный режим и усиленная дезинфекция в общественных местах.

https://ria.ru/20211220/operatsii-1764543620.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коронавирус в россии, олег кувшинников