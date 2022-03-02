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Вологодская область
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В Вологодской области отменяют требование QR-кодов
В Вологодской области отменяют требование QR-кодов - РИА Новости, 02.03.2022
В Вологодской области отменяют требование QR-кодов
Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-02T11:44
вологодская область
коронавирус в россии
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при проведении мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников.В видеообращении к жителям области глава региона пояснил, что ситуация с распространением коронавируса ежедневно улучшается, коллективный иммунитет вологжан с учетом привившихся и переболевших приближается к 100-процентной отметке."С учетом складывающейся ситуации считаю возможным продолжить снятие ограничений. Я поручил правительству области внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты области", - сказал он в видеообращении.На сегодняшний день из противоэпидемических мероприятий действуют масочный режим и усиленная дезинфекция в общественных местах.
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коронавирус в россии, олег кувшинников
11:44 02.03.2022
 

В Вологодской области отменяют требование QR-кодов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды отменяют QR-коды, ранее требовавшиеся при посещении общественных мест, а также ограничения по наполняемости залов при проведении мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
В видеообращении к жителям области глава региона пояснил, что ситуация с распространением коронавируса ежедневно улучшается, коллективный иммунитет вологжан с учетом привившихся и переболевших приближается к 100-процентной отметке.
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"С учетом складывающейся ситуации считаю возможным продолжить снятие ограничений. Я поручил правительству области внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты области", - сказал он в видеообращении.
На сегодняшний день из противоэпидемических мероприятий действуют масочный режим и усиленная дезинфекция в общественных местах.
 
Вологодская областьКоронавирус в РоссииОлег Кувшинников
 
 
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