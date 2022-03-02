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В Ненецком автономном округе отменили QR-коды
В Ненецком автономном округе отменили QR-коды - РИА Новости, 02.03.2022
В Ненецком автономном округе отменили QR-коды
Власти Ненецкого округа приняли решение об отмене QR-кодов в регионе и снятии ограничений для предпринимателей, сообщил губернатор Юрий Бездудный. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:05
2022-03-02T17:05
2022-03-02T17:05
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юрий бездудный
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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение об отмене QR-кодов в регионе и снятии ограничений для предпринимателей, сообщил губернатор Юрий Бездудный."Сегодня на оперативном штабе отменили QR-коды, сняли ограничения для предпринимателей. Последний пункт особенно важен! Малому и среднему бизнесу не придётся нести дополнительные издержки, связанные с коронавирусом!" - написал Бездудный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, ненецкий автономный округ, юрий бездудный
В Ненецком автономном округе отменили QR-коды
Власти НАО отменили QR-коды и сняли ограничения для предпринимателей