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В Ненецком автономном округе отменили QR-коды

В Ненецком автономном округе отменили QR-коды - РИА Новости, 02.03.2022

В Ненецком автономном округе отменили QR-коды

Власти Ненецкого округа приняли решение об отмене QR-кодов в регионе и снятии ограничений для предпринимателей, сообщил губернатор Юрий Бездудный. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:05

2022-03-02T17:05

2022-03-02T17:05

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общество

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коронавирусы

ненецкий автономный округ

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение об отмене QR-кодов в регионе и снятии ограничений для предпринимателей, сообщил губернатор Юрий Бездудный."Сегодня на оперативном штабе отменили QR-коды, сняли ограничения для предпринимателей. Последний пункт особенно важен! Малому и среднему бизнесу не придётся нести дополнительные издержки, связанные с коронавирусом!" - написал Бездудный.

ненецкий автономный округ

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, ненецкий автономный округ, юрий бездудный