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Туризм
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"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян
"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян - РИА Новости, 02.03.2022
"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян
"Аэрофлот" 3 марта организует специальный рейс из столицы Болгарии Софии для возвращения российских граждан, сообщает компания. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:54
2022-03-02T13:59
туризм
туризм
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россия
аэрофлот
болгария
ситуация в днр и лнр
туристы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" 3 марта организует специальный рейс из столицы Болгарии Софии для возвращения российских граждан, сообщает компания.Перелет выполняется совместно с авиакомпанией "Россия".Как уточняется, вылет рейса FV6528 из Софии запланирован на 3 марта в 13:05, прилет в Москву — в 17:10.Воспользоваться перевозкой могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полета любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
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туризм, москва, россия, аэрофлот, болгария, ситуация в днр и лнр, туристы, новости - туризм
13:54 02.03.2022 (обновлено: 13:59 02.03.2022)
 
"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян

"Аэрофлот" 3 марта вывозит застрявших россиян из Софии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСалон самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Салон самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" 3 марта организует специальный рейс из столицы Болгарии Софии для возвращения российских граждан, сообщает компания.
Перелет выполняется совместно с авиакомпанией "Россия".
Как уточняется, вылет рейса FV6528 из Софии запланирован на 3 марта в 13:05, прилет в Москву — в 17:10.
Воспользоваться перевозкой могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полета любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
Пляж в городе Канкун, Мексика - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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