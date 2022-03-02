https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html

"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян

"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян - РИА Новости, 02.03.2022

"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян

"Аэрофлот" 3 марта организует специальный рейс из столицы Болгарии Софии для возвращения российских граждан, сообщает компания. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:54

2022-03-02T13:54

2022-03-02T13:59

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" 3 марта организует специальный рейс из столицы Болгарии Софии для возвращения российских граждан, сообщает компания.Перелет выполняется совместно с авиакомпанией "Россия".Как уточняется, вылет рейса FV6528 из Софии запланирован на 3 марта в 13:05, прилет в Москву — в 17:10.Воспользоваться перевозкой могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полета любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

https://ria.ru/20220302/aeroflot-1775983585.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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