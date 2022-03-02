https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776022643.html
Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран
Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран
Вопрос с российскими организованными туристами, которые находятся на отдыхе в странах, закрывших авиасообщение с Россией, решат в течение недели, заявил... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:40
2022-03-02T14:40
2022-03-02T14:40
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вопрос с российскими организованными туристами, которые находятся на отдыхе в странах, закрывших авиасообщение с Россией, решат в течение недели, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Пока гуманитарные коридоры не восстановлены, большое количество туроператоров приняли решение вывозить отдыхающих через третьи страны, и этот процесс сейчас идет", — сказал Осауленко. В течение пяти-семи дней все вопросы с доставкой на родину организованных путешественников будут сняты, добавил он.Эксперт отметил, что закрытие воздушного пространства не означает закрытия границ. Поэтому самостоятельным туристам представители отрасли рекомендуют по возможности воспользоваться автобусным или железнодорожным транспортом, если нет необходимости лететь через третьи страны.АТОР сообщает, что там, где сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию — Европа, Карибские страны, США и других — находится более 27 тысяч российских путешественников.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), признание днр и лнр в россии, европа, сша
Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран
"Турпомощь": вопрос по вывозу россиян из закрытых стран закроют в течение недели
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вопрос с российскими организованными туристами, которые находятся на отдыхе в странах, закрывших авиасообщение с Россией, решат в течение недели, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Пока гуманитарные коридоры не восстановлены, большое количество туроператоров приняли решение вывозить отдыхающих через третьи страны, и этот процесс сейчас идет", — сказал Осауленко.
В течение пяти-семи дней все вопросы с доставкой на родину организованных путешественников будут сняты, добавил он.
Эксперт отметил, что закрытие воздушного пространства не означает закрытия границ. Поэтому самостоятельным туристам представители отрасли рекомендуют по возможности воспользоваться автобусным или железнодорожным транспортом, если нет необходимости лететь через третьи страны.
АТОР сообщает, что там, где сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию — Европа, Карибские страны, США и других — находится более 27 тысяч российских путешественников.