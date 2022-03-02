https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776022643.html

Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран

Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперт рассказал, когда российских туристов вывезут из закрытых стран

Вопрос с российскими организованными туристами, которые находятся на отдыхе в странах, закрывших авиасообщение с Россией, решат в течение недели, заявил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:40

2022-03-02T14:40

2022-03-02T14:40

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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европа

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вопрос с российскими организованными туристами, которые находятся на отдыхе в странах, закрывших авиасообщение с Россией, решат в течение недели, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Пока гуманитарные коридоры не восстановлены, большое количество туроператоров приняли решение вывозить отдыхающих через третьи страны, и этот процесс сейчас идет", — сказал Осауленко. В течение пяти-семи дней все вопросы с доставкой на родину организованных путешественников будут сняты, добавил он.Эксперт отметил, что закрытие воздушного пространства не означает закрытия границ. Поэтому самостоятельным туристам представители отрасли рекомендуют по возможности воспользоваться автобусным или железнодорожным транспортом, если нет необходимости лететь через третьи страны.АТОР сообщает, что там, где сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию — Европа, Карибские страны, США и других — находится более 27 тысяч российских путешественников.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туристы, туризм, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), признание днр и лнр в россии, европа, сша