https://ria.ru/20220302/prokuratura-1776124366.html
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика - РИА Новости, 02.03.2022
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика
Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:38
2022-03-02T19:38
2022-03-02T19:38
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:185:3078:1916_1920x0_80_0_0_a9f4f7c25b87ea1a012d8513e8c2ac48.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных классов грубо оскорбляет ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По сообщениям СМИ, преподавательница начальных классов школы №14 г. Калининграда в грубой форме высказалась в отношении одного из учеников начальных классов. По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав ребенка, а также норм профессиональной этики педагогического работника", - отметили в прокуратуре.На опубликованном в региональных СМИ и соцсетях видео учительница начальных классов кричит на школьника и оскорбляет его в грубой форме.По информации прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20210220/uchitel-1598386292.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1ad72cb66faee93303ae83472fdf32fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика
Прокуратура Калининграда начала проверку видео, где учительница оскорбляет школьника