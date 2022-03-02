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В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика - РИА Новости, 02.03.2022
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика
Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:38
2022-03-02T19:38
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных классов грубо оскорбляет ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По сообщениям СМИ, преподавательница начальных классов школы №14 г. Калининграда в грубой форме высказалась в отношении одного из учеников начальных классов. По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав ребенка, а также норм профессиональной этики педагогического работника", - отметили в прокуратуре.На опубликованном в региональных СМИ и соцсетях видео учительница начальных классов кричит на школьника и оскорбляет его в грубой форме.По информации прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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Кирилл Иванников
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калининград, происшествия
19:38 02.03.2022
 
В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика

Прокуратура Калининграда начала проверку видео, где учительница оскорбляет школьника

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПарты в школьном классе
Парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Парты в школьном классе
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных классов грубо оскорбляет ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"По сообщениям СМИ, преподавательница начальных классов школы №14 г. Калининграда в грубой форме высказалась в отношении одного из учеников начальных классов. По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав ребенка, а также норм профессиональной этики педагогического работника", - отметили в прокуратуре.
На опубликованном в региональных СМИ и соцсетях видео учительница начальных классов кричит на школьника и оскорбляет его в грубой форме.
По информации прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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