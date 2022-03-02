https://ria.ru/20220302/prokuratura-1776124366.html

В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика

В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика - РИА Новости, 02.03.2022

В Калининграде прокуратура проверит видео, где учитель оскорбила ученика

Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:38

2022-03-02T19:38

2022-03-02T19:38

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку возможных нарушений прав учащихся школы №14 Калининграда после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором преподаватель начальных классов грубо оскорбляет ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По сообщениям СМИ, преподавательница начальных классов школы №14 г. Калининграда в грубой форме высказалась в отношении одного из учеников начальных классов. По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка деятельности учебного заведения в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав ребенка, а также норм профессиональной этики педагогического работника", - отметили в прокуратуре.На опубликованном в региональных СМИ и соцсетях видео учительница начальных классов кричит на школьника и оскорбляет его в грубой форме.По информации прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

https://ria.ru/20210220/uchitel-1598386292.html

калининград

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

калининград, происшествия