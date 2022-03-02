https://ria.ru/20220302/prodvizhenie-1776110792.html

Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин

Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.03.2022

Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение в рамках специальной операции на Украине идет по плану - согласно графику. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:47

2022-03-02T18:47

2022-03-02T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение в рамках специальной операции на Украине идет по плану - согласно графику."Все по плану. Идет согласно графику, но с определенными трудностями, безусловно. И касается это, конечно, нашей обязательной задачи - это сохранение жизней гражданского населения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин