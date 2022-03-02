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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/prodvizhenie-1776110792.html
Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин
Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.03.2022
Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение в рамках специальной операции на Украине идет по плану - согласно графику. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:47
2022-03-02T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение в рамках специальной операции на Украине идет по плану - согласно графику."Все по плану. Идет согласно графику, но с определенными трудностями, безусловно. И касается это, конечно, нашей обязательной задачи - это сохранение жизней гражданского населения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин
18:47 02.03.2022
 
Продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что продвижение в рамках спецоперации на Украине идет по плану

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что продвижение в рамках специальной операции на Украине идет по плану - согласно графику.
"Все по плану. Идет согласно графику, но с определенными трудностями, безусловно. И касается это, конечно, нашей обязательной задачи - это сохранение жизней гражданского населения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис Пушилин
 
 
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