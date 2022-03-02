Производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент за пять лет
Заммэра Ефимов: производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент за пять лет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Большой Москворецкий мост
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось на 41% за последние пять лет, а объем отгруженных товаров вырос на 66%, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Город продолжает активно развивать собственное производство пищевых продуктов. За пять лет оно выросло на 41%, а объем отгруженных товаров увеличился на 66%. Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами. Значительную долю занимают столичные предприятия — в городе работают свыше 240 производств пищевой промышленности", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он подчеркнул, что предприятия пищевой промышленности Москвы поставляют порядка 66% колбас, сосисок и сарделек, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, а также 15% макаронных изделий.
Ефимов также отметил, что городские предприятия в случае работы исключительно на московский рынок могут обеспечить почти 60% потребности жителей города в продуктах, а к 2024 году этот показатель может быть увеличен до 70% с учетом реализации всех инвестпроектов и роста населения.
"Для расширения производств и локализации необходимых в столице предприятий мы используем механизмы государственно-частного партнерства. Так, например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале этого года", — добавляются на сайте слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.