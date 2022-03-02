https://ria.ru/20220302/produkty-1775965675.html

Производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент за пять лет

Производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент за пять лет - РИА Новости, 02.03.2022

Производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент за пять лет

Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось на 41% за последние пять лет, а объем отгруженных товаров вырос на 66%, говорится на официальном сайте мэра... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:53

2022-03-02T07:53

2022-03-02T07:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

экономика

москва

владимир ефимов (государственный служащий)

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Москве увеличилось на 41% за последние пять лет, а объем отгруженных товаров вырос на 66%, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Он подчеркнул, что предприятия пищевой промышленности Москвы поставляют порядка 66% колбас, сосисок и сарделек, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, а также 15% макаронных изделий.Ефимов также отметил, что городские предприятия в случае работы исключительно на московский рынок могут обеспечить почти 60% потребности жителей города в продуктах, а к 2024 году этот показатель может быть увеличен до 70% с учетом реализации всех инвестпроектов и роста населения."Для расширения производств и локализации необходимых в столице предприятий мы используем механизмы государственно-частного партнерства. Так, например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале этого года", — добавляются на сайте слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

https://ria.ru/20220301/sobyanin-1775931563.html

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, москва, владимир ефимов (государственный служащий) , общество