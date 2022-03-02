https://ria.ru/20220302/posolstvo-1776060729.html

Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков

Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков - РИА Новости, 02.03.2022

Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков

Посольство Индии на Украине призвало всех сограждан, находящихся в Харькове, покинуть город к 18.00 среды. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:14

2022-03-02T15:14

2022-03-02T15:25

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство Индии на Украине призвало всех сограждан, находящихся в Харькове, покинуть город к 18.00 среды."Срочная рекомендация всем гражданам Индии в Харькове: для обеспечения собственной безопасности вы должны немедленно покинуть Харьков и направиться в поселки Песочин, Безлюдовку или Бабаи", - говорится в сообщении посольства Индии в Twitter."При любых обстоятельствах вы должны сделать это до 18.00 среды (время украинское)", - отметили в дипмисии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html

украина

харьков

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьков, индия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин