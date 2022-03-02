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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/posolstvo-1776060729.html
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков - РИА Новости, 02.03.2022
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков
Посольство Индии на Украине призвало всех сограждан, находящихся в Харькове, покинуть город к 18.00 среды. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:14
2022-03-02T15:25
в мире
украина
харьков
индия
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство Индии на Украине призвало всех сограждан, находящихся в Харькове, покинуть город к 18.00 среды."Срочная рекомендация всем гражданам Индии в Харькове: для обеспечения собственной безопасности вы должны немедленно покинуть Харьков и направиться в поселки Песочин, Безлюдовку или Бабаи", - говорится в сообщении посольства Индии в Twitter."При любых обстоятельствах вы должны сделать это до 18.00 среды (время украинское)", - отметили в дипмисии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html
украина
харьков
индия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, харьков, индия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
15:14 02.03.2022 (обновлено: 15:25 02.03.2022)
 
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков

Посольство Индии на Украине призвало своих сограждан незамедлительно покинуть Харьков

© Flickr / Yogendra Joshi Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Flickr / Yogendra Joshi
Флаг Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство Индии на Украине призвало всех сограждан, находящихся в Харькове, покинуть город к 18.00 среды.
"Срочная рекомендация всем гражданам Индии в Харькове: для обеспечения собственной безопасности вы должны немедленно покинуть Харьков и направиться в поселки Песочин, Безлюдовку или Бабаи", - говорится в сообщении посольства Индии в Twitter.
"При любых обстоятельствах вы должны сделать это до 18.00 среды (время украинское)", - отметили в дипмисии.
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посольство Индии в Киеве закрылось
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХарьковИндияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
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