https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html
Посольство Индии в Киеве закрылось
Посольство Индии в Киеве закрылось - РИА Новости, 02.03.2022
Посольство Индии в Киеве закрылось
Посольство Индии в Киеве закрылось, дипломаты уезжают в западную часть Украины, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:31
2022-03-02T08:31
2022-03-02T08:58
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мид индии
индия
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луганская народная республика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Посольство Индии в Киеве закрылось, дипломаты уезжают в западную часть Украины, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники."Посольство в Киеве закрылось после того, как оно сделало все возможное, чтобы в городе не осталось индийцев", - сообщил телеканал.По словам источников, индийское посольство, скорее всего, будет переведено во Львов.Накануне посольство призвало граждан Индии немедленно покинуть Киев на поездах или любым другим доступным способом. Как сообщил через несколько часов после этого заявления первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла, все граждане Индии покинули Киев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/nedvizhimost-1775949522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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08:31 02.03.2022 (обновлено: 08:58 02.03.2022)
Посольство Индии в Киеве закрылось
Канал NDTV сообщил о закрытии посольства Индии в Киеве