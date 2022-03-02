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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 02.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечно, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:36
2022-03-02T08:36
общество
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, так что при переменной облачности в Москве воздух вновь очень хорошо прогреется, мы рассчитываем, что в течение дня температура повысится до плюс 3-5 градусов, в столичном регионе до плюс 1-6. Ветер будет дуть с юго-запада, ветер слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление, несмотря на своё слабое падение, останется повышенным - 753 миллиметра ртутного столба. Так что по-прежнему солнечно, сухо, никаких осадков, очень хорошая погода", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, температурный режим на 4-5 градусов выше средних многолетних значений.
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общество, москва
08:36 02.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: солнечно, без осадков и до плюс пяти ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВлюбленные в парке "Зарядье" в Москве
Влюбленные в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Влюбленные в парке "Зарядье" в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, так что при переменной облачности в Москве воздух вновь очень хорошо прогреется, мы рассчитываем, что в течение дня температура повысится до плюс 3-5 градусов, в столичном регионе до плюс 1-6. Ветер будет дуть с юго-запада, ветер слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление, несмотря на своё слабое падение, останется повышенным - 753 миллиметра ртутного столба. Так что по-прежнему солнечно, сухо, никаких осадков, очень хорошая погода", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, температурный режим на 4-5 градусов выше средних многолетних значений.
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