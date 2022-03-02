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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220302/podmoskove-1776076171.html
Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье
Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2022
Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье
Горячая линия для поддержки бизнеса в Московской области будет работать круглосуточно и без выходных, говорится в пресс-релизе регионального мининвеста. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:44
2022-03-02T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Горячая линия для поддержки бизнеса в Московской области будет работать круглосуточно и без выходных, говорится в пресс-релизе регионального мининвеста."Горячая линия поддержки бизнеса в Подмосковье будет работать 24/7", - сказано в сообщении.Региональные предприниматели могут задавать вопросы по ведению деятельности в Подмосковье, получить сведения о поддержке от областного правительства, добавили в пресс-релизе."Горячая линия поддержки предпринимателей существует давно, но сейчас мы запускаем ее в круглосуточном режиме. Каждый предприниматель Подмосковья может обратиться по короткому номеру горячей линии 0150, задать свой вопрос и получить консультацию. Также специалисты принимают заявки, требующие детального рассмотрения, и контролируют ход их исполнения", - приводят слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой в пресс-службе.Также в регионе работает Telegram-канал "Предприниматель Подмосковья", на данный момент там проходит голосование среди бизнесменов по срочным мерам поддержки.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
16:44 02.03.2022
 

Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье

© Depositphotos / photography33Сотрудница офиса отвечает на звонок
Сотрудница офиса отвечает на звонок - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / photography33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Горячая линия для поддержки бизнеса в Московской области будет работать круглосуточно и без выходных, говорится в пресс-релизе регионального мининвеста.
"Горячая линия поддержки бизнеса в Подмосковье будет работать 24/7", - сказано в сообщении.
Семь подмосковных предприятий участвуют в выставке российских народных промыслов в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:50Новости Подмосковья
Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже
Региональные предприниматели могут задавать вопросы по ведению деятельности в Подмосковье, получить сведения о поддержке от областного правительства, добавили в пресс-релизе.
"Горячая линия поддержки предпринимателей существует давно, но сейчас мы запускаем ее в круглосуточном режиме. Каждый предприниматель Подмосковья может обратиться по короткому номеру горячей линии 0150, задать свой вопрос и получить консультацию. Также специалисты принимают заявки, требующие детального рассмотрения, и контролируют ход их исполнения", - приводят слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой в пресс-службе.
Также в регионе работает Telegram-канал "Предприниматель Подмосковья", на данный момент там проходит голосование среди бизнесменов по срочным мерам поддержки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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