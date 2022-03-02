https://ria.ru/20220302/podmoskove-1776076171.html

Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье

Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2022

Круглосуточная горячая линия поддержки бизнесменов заработала в Подмосковье

Горячая линия для поддержки бизнеса в Московской области будет работать круглосуточно и без выходных, говорится в пресс-релизе регионального мининвеста. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:44

2022-03-02T16:44

2022-03-02T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Горячая линия для поддержки бизнеса в Московской области будет работать круглосуточно и без выходных, говорится в пресс-релизе регионального мининвеста."Горячая линия поддержки бизнеса в Подмосковье будет работать 24/7", - сказано в сообщении.Региональные предприниматели могут задавать вопросы по ведению деятельности в Подмосковье, получить сведения о поддержке от областного правительства, добавили в пресс-релизе."Горячая линия поддержки предпринимателей существует давно, но сейчас мы запускаем ее в круглосуточном режиме. Каждый предприниматель Подмосковья может обратиться по короткому номеру горячей линии 0150, задать свой вопрос и получить консультацию. Также специалисты принимают заявки, требующие детального рассмотрения, и контролируют ход их исполнения", - приводят слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой в пресс-службе.Также в регионе работает Telegram-канал "Предприниматель Подмосковья", на данный момент там проходит голосование среди бизнесменов по срочным мерам поддержки.

https://ria.ru/20220301/vystavka-1775854401.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)