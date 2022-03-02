https://ria.ru/20220302/podmoskove-1775983791.html

Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов

Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов - РИА Новости, 02.03.2022

Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов

Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:25

2022-03-02T10:25

2022-03-02T10:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774073191_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d6d4fc43020cba1b0983343f377f448.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные стройки", говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В WEB- версии сохранится возможность подписаться на нужный объект и пожаловаться на самострой."Эволюция сервиса "Подмосковные стройки" расширит аудиторию пользователей и позволит поработать над интеграцией с коммерческими платформами – ЦИАН, СБЕР и ВТБ. А в случае блокировки устройств IOS и Android, веб-сервис останется в рабочем состоянии" - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.Мобильный сервис "Подмосковные стройки" был запущен в 2019 году. На данный момент на цифровой карте собрана информация более чем о 4 тысячах строительных объектов.

https://ria.ru/20220301/zakony-1775886452.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)