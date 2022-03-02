https://ria.ru/20220302/podmoskove-1775983791.html
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов - РИА Новости, 02.03.2022
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов
Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:25
2022-03-02T10:25
2022-03-02T10:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные стройки", говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В WEB- версии сохранится возможность подписаться на нужный объект и пожаловаться на самострой."Эволюция сервиса "Подмосковные стройки" расширит аудиторию пользователей и позволит поработать над интеграцией с коммерческими платформами – ЦИАН, СБЕР и ВТБ. А в случае блокировки устройств IOS и Android, веб-сервис останется в рабочем состоянии" - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.Мобильный сервис "Подмосковные стройки" был запущен в 2019 году. На данный момент на цифровой карте собрана информация более чем о 4 тысячах строительных объектов.
https://ria.ru/20220301/zakony-1775886452.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)