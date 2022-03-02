Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220302/podmoskove-1775983791.html
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов - РИА Новости, 02.03.2022
Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов
Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:25
2022-03-02T10:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774073191_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d6d4fc43020cba1b0983343f377f448.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные стройки", говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В WEB- версии сохранится возможность подписаться на нужный объект и пожаловаться на самострой."Эволюция сервиса "Подмосковные стройки" расширит аудиторию пользователей и позволит поработать над интеграцией с коммерческими платформами – ЦИАН, СБЕР и ВТБ. А в случае блокировки устройств IOS и Android, веб-сервис останется в рабочем состоянии" - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.Мобильный сервис "Подмосковные стройки" был запущен в 2019 году. На данный момент на цифровой карте собрана информация более чем о 4 тысячах строительных объектов.
https://ria.ru/20220301/zakony-1775886452.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774073191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cce484e7a0398ff713b884e5209c610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
10:25 02.03.2022
 

Стройнадзор Подмосковья упростил доступ к паспортам строящихся объектов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКоттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы
Коттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Коттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов открыв доступ к web-версии приложения "Подмосковные стройки", говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В WEB- версии сохранится возможность подписаться на нужный объект и пожаловаться на самострой.
Земельный участок в деревне 360 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:34Новости Подмосковья
Несколько новых законов вступят в силу в РФ с 1 марта
"Эволюция сервиса "Подмосковные стройки" расширит аудиторию пользователей и позволит поработать над интеграцией с коммерческими платформами – ЦИАН, СБЕР и ВТБ. А в случае блокировки устройств IOS и Android, веб-сервис останется в рабочем состоянии" - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Мобильный сервис "Подмосковные стройки" был запущен в 2019 году. На данный момент на цифровой карте собрана информация более чем о 4 тысячах строительных объектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала