https://ria.ru/20220302/ploschadka-1776130568.html

В МИД Венгрии готовы предоставить площадку для переговоров России и Украины

В МИД Венгрии готовы предоставить площадку для переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД Венгрии готовы предоставить площадку для переговоров России и Украины

Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для проведения переговоров между представителями России и Украины, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:13

2022-03-02T20:13

2022-03-02T20:13

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для проведения переговоров между представителями России и Украины, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто."Были споры о возможном месте проведения (переговоров – ред.). Итак, чем мы, как соседняя страна, могли помочь, так это тем, что предложили территорию нашей страны, нашу столицу и другие места в Венгрии в качестве принимающей стороны, в качестве безопасного места для мирных переговоров", - заявил Сийярто, выступая на заседании СПЧ ООН в Женеве.По его словам, власти Венгрии связались с руководством России и Украины и озвучили соответствующие предложения."Мы рады, что первые раунды переговоров уже состоялись. Мы надеемся, что скоро пройдет второй раунд, и, конечно, не имеет значения, где он состоится, но важно то, что переговоры должны продолжаться, потому что это единственный способ заключить мир и сделать это как можно скорее", - сказал глава венгерского МИД.Накануне прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, оон, украина, венгрия