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В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию, заявил Песков
В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию, заявил Песков
В Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на операцию по демилитаризации Украины – от самого легкого до самого жесткого, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:41
2022-03-02T12:41
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на операцию по демилитаризации Украины – от самого легкого до самого жесткого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции: от самых лёгких, до самых жёстких", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Страны Запада после этого инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Песков ранее отмечал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220302/donbass-1776020040.html
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россия, ситуация в днр и лнр, в мире, санкции в отношении россии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), евросоюз, украина, германия, антон силуанов, владимир путин, жозеп боррель, дмитрий песков
12:41 02.03.2022
 
В Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию, заявил Песков

Песков: в Кремле просчитывали разный градус реакции на спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле просчитывали разный градус реакции из-за рубежа на операцию по демилитаризации Украины – от самого легкого до самого жесткого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции: от самых лёгких, до самых жёстких", - сообщил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны Запада после этого инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
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Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Песков ранее отмечал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзУкраинаГерманияАнтон СилуановВладимир ПутинЖозеп БоррельДмитрий Песков
 
 
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