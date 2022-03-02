https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

Перевод по новым правилам: как ограничили транзакции за рубеж

Перевод по новым правилам: как ограничили транзакции за рубеж - РИА Новости, 02.03.2022

Перевод по новым правилам: как ограничили транзакции за рубеж

Указ президента о специальных экономических мерах должен остановить отток капитала из страны. Операции вне банковского контроля теперь вне закона. Однако... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

газпром

teletrade

марк гойхман

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Указ президента о специальных экономических мерах должен остановить отток капитала из страны. Операции вне банковского контроля теперь вне закона. Однако формулировки нуждаются в разъяснениях ЦБ.По новым правиламС сегодняшнего дня нельзя вывозить из России валюту на сумму свыше десяти тысяч долларов США.С 1 марта резидентам России запрещено зачислять валюту на свои вклады в иностранных банках. Это касается юридических и физических лиц, а также иностранцев, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в году.Однако, как ранее уточнили в ЦБ, ограничение не распространяется на корреспондентские счета. Таким образом, межбанковские операции не нарушатся.Это нужно, чтобы остановить отток средств за рубеж. "Отныне нельзя перевести деньги на свой зарубежный счет. На чужой — можно. Но только если это не предоставление займа, а, например, покупка товаров или оплата услуг, перечисления родственникам, например ребенку, который учится в другой стране", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Не запрещены и переводы контрагентам на их зарубежные счета. Оплата импорта, возврат ранее полученных внешних займов сохраняются, отмечает собеседник РИА Новости.Согласно указу, нельзя перечислять деньги "без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг"."Речь о том, чтобы отказаться от операций вне банковского контроля — через зарубежные платежные системы. В частности, от электронных кошельков. То есть перекрыли еще один канал бегства капитала", — указывает Марк Гойхман.Валютные займы нерезидентам, то есть иностранным гражданам и организациям, теперь под запретом. Зачастую именно так выводили деньги из страны. Это сокращало предложение валюты на рынке.Чтобы стабилизировать рубль, Минфин уже обязал отечественных экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. На исполнение отводится три рабочих дня с момента зачисления средств."Обеспечивается постоянный приток валюты. Спрос удовлетворяется не только за счет резервов ЦБ. Регулятор определяет условия, механизм продаж", — подчеркивает Владимир Григорьев, доцент экономического факультета РУДН.Президентский указ практически сразу подействовал. "Во вторник на открытии торгов доллар со 108 рублей опустился до 89", — указывает Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ".Российские компании также могут до конца года приобрести на бирже собственные подешевевшие ценные бумаги, следует из документа. Это называется обратный выкуп, к которому прибегают при снижении котировок и фондового индекса на 20 процентов и более.Так власти поддерживают компании, от чьих активов сейчас массово избавляются. "Это повысит спрос на акции. После обвала его необходимо увеличивать именно на бирже, где формируются рыночные цены", — поясняет Марк Гойхман.В понедельник на Лондонской бирже акции НОВАТЭКа упали на 54 процента, "Роснефти" — на 45,51, X5 Group — на 36,25, "Сургутнефтегаза" — на 19, Evraz — на 18, "Полюса" — на 17.Сильнее всего пострадали основные "голубые фишки" — "Сбер" (минус 75 процентов), "Газпром" (60).Обратная сторона медалиУказ разрешил банкам открывать счет "физикам" без их личного присутствия. Достаточно перевести деньги из одной кредитной организации в другую, дав письменное согласие на передачу необходимых сведений."Россияне за рубежом смогут перекинуть деньги из санкционного банка в другую структуру. Они получат виртуальные карты и доступ к средствам", — отмечает Евгений Лашков.Открывать вклады будет быстрее и проще. Повысится устойчивость отечественной банковской системы, увеличится приток дополнительных денег в экономику.Впрочем, у игроков рынка остаются вопросы к формулировкам. Непонятен режим платежей, сроки. От ЦБ ждут пояснений, надо уточнить нюансы. Поэтому с переводами пока торопиться не стоит.Необходимо еще предотвратить падение внутреннего фондового рынка и курса рубля, сдержать ускоряющуюся инфляцию, сокращение денежной ликвидности в банковской системе.Валютные ограничения могут быть очень эффективными, уверен Владимир Григорьев. "Так же действовали в кризис 1998-го, и рынок стабилизировался. Будем надеяться на такой же результат. Хотя сейчас ситуация беспрецедентная. Что касается ценных бумаг, то тут многое зависит от состояния эмитентов", — рассуждает он.Но не все аналитики столь оптимистичны."Меры адекватны неординарным обстоятельствам. Только они вряд ли стабилизируют положение, которое зависит от мощных факторов, выходящих за рамки регулирования. Дальнейшее развитие событий определят геополитика, боевые действия, санкции, настроения на финансовых рынках, цены и объемы экспорта и импорта, внутренние условия инвестиций и производства", — перечисляет Марк Гойхман.Международный валютный фонд, рейтинговые агентства долгое время хвалили Россию за гибкий курс рубля. Однако теперь национальная валюта рискует стать менее конвертируемой, а экономика — более закрытой.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

россия

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), газпром, teletrade, марк гойхман