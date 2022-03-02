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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776121683.html
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии
Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:26
2022-03-02T19:47
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
белоруссия
донбасс
владимир мединский
леонид слуцкий (политик)
борис грызлов
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 2 мар - РИА Новости. Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Делегация Российской Федерации в том же составе: посол Российской Федерации Борис Грызлов, замминистра иностранных дел (Андрей – ред.) Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны (Александр – ред.) Фомин прибыли сегодня на переговоры, как мы и договаривались сначала ", - сказал Мединский.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html
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россия, украина, белоруссия, донбасс, владимир мединский, леонид слуцкий (политик), борис грызлов, андрей руденко, александр фомин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
19:26 02.03.2022 (обновлено: 19:47 02.03.2022)
 
Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии

Российская делегация в прежнем составе прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 2 мар - РИА Новости. Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Делегация Российской Федерации в том же составе: посол Российской Федерации Борис Грызлов, замминистра иностранных дел (Андрей – ред.) Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны (Александр – ред.) Фомин прибыли сегодня на переговоры, как мы и договаривались сначала ", - сказал Мединский.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:07
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаБелоруссияДонбассВладимир МединскийЛеонид Слуцкий (политик)Борис ГрызловАндрей РуденкоАлександр ФоминВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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