https://ria.ru/20220302/peregovory-1776121683.html

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Белоруссии

Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:26

2022-03-02T19:26

2022-03-02T19:47

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обострение ситуации в днр и лнр

украина

белоруссия

донбасс

владимир мединский

леонид слуцкий (политик)

борис грызлов

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 2 мар - РИА Новости. Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Делегация Российской Федерации в том же составе: посол Российской Федерации Борис Грызлов, замминистра иностранных дел (Андрей – ред.) Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны (Александр – ред.) Фомин прибыли сегодня на переговоры, как мы и договаривались сначала ", - сказал Мединский.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, белоруссия, донбасс, владимир мединский, леонид слуцкий (политик), борис грызлов, андрей руденко, александр фомин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире