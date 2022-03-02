https://ria.ru/20220302/peregovory-1776058238.html

В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией

В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией - РИА Новости, 02.03.2022

В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией

Киев намерено затягивает переговоры с Москвой, ожидая давления Запада на РФ, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:06

2022-03-02T15:06

2022-03-02T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

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украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Киев намерено затягивает переговоры с Москвой, ожидая давления Запада на РФ, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии."Тему переговоров Киев откровенно затягивает. Ждёт давления с запада на РФ! Когда договорились разъехаться по столицам для консультаций, то (Владимир) Мединский поехал докладывать (президенту РФ Владимиру) Путину, а (министр обороны Украины Алексей) Резников - из кабинета Зеленского звонить американским и британским кураторам. Зеленский - проходное звено, где решений не принимается. Российское предложение вполне реалистично, но у Киева нет разрешения "сверху" с ним работать", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.По его словам, санкции Запада "на переговорную позицию РФ не влияют, а потому будут тянуть". "Только это не Минск-2, и каждый час положение Украины ухудшает. Через какое-то время встречаться в принципе не будет необходимости", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776036620.html

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, родион мирошник, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр