https://ria.ru/20220302/peregovory-1776058238.html
В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией
В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией - РИА Новости, 02.03.2022
В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией
Киев намерено затягивает переговоры с Москвой, ожидая давления Запада на РФ, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:06
2022-03-02T15:06
2022-03-02T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Киев намерено затягивает переговоры с Москвой, ожидая давления Запада на РФ, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии."Тему переговоров Киев откровенно затягивает. Ждёт давления с запада на РФ! Когда договорились разъехаться по столицам для консультаций, то (Владимир) Мединский поехал докладывать (президенту РФ Владимиру) Путину, а (министр обороны Украины Алексей) Резников - из кабинета Зеленского звонить американским и британским кураторам. Зеленский - проходное звено, где решений не принимается. Российское предложение вполне реалистично, но у Киева нет разрешения "сверху" с ним работать", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.По его словам, санкции Запада "на переговорную позицию РФ не влияют, а потому будут тянуть". "Только это не Минск-2, и каждый час положение Украины ухудшает. Через какое-то время встречаться в принципе не будет необходимости", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776036620.html
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, родион мирошник, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
В Луганске объяснили, зачем Украина затягивает переговоры с Россией
Советник главы ЛНР Мирошник: Киев затягивает переговоры, ожидая давление Запада на Москву