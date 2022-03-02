https://ria.ru/20220302/peregovory-1776035565.html

Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины

Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022

Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:34

2022-03-02T13:34

2022-03-02T13:34

обострение ситуации в днр и лнр

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олаф шольц

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной."Новости, которые поступают к нам с Украины, ужасны… Хочу еще раз призвать к немедленному прекращению всех боевых действий… Мы благодарны за то, что мы оба (с премьер-министром Израиля - ред.) равным образом будем выступать за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной были быстро возобновлены", - сказал Шольц в ходе визита в Израиль, выступая на пресс-конференции с премьером Нафтали Беннетом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр