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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776035565.html
Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины
Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022
Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:34
2022-03-02T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной."Новости, которые поступают к нам с Украины, ужасны… Хочу еще раз призвать к немедленному прекращению всех боевых действий… Мы благодарны за то, что мы оба (с премьер-министром Израиля - ред.) равным образом будем выступать за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной были быстро возобновлены", - сказал Шольц в ходе визита в Израиль, выступая на пресс-конференции с премьером Нафтали Беннетом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
13:34 02.03.2022
 
Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины

Канцлер Германии Шольц выступил за скорейшее возобновление переговоров России и Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о поддержке скорейшего возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Новости, которые поступают к нам с Украины, ужасны… Хочу еще раз призвать к немедленному прекращению всех боевых действий… Мы благодарны за то, что мы оба (с премьер-министром Израиля - ред.) равным образом будем выступать за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной были быстро возобновлены", - сказал Шольц в ходе визита в Израиль, выступая на пресс-конференции с премьером Нафтали Беннетом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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