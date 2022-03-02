https://ria.ru/20220302/peregovory-1775998700.html

Источник допустил начало переговоров с Украиной вечером 2 марта

Источник допустил начало переговоров с Украиной вечером 2 марта - РИА Новости, 02.03.2022

Источник допустил начало переговоров с Украиной вечером 2 марта

Переговоры России и Украины состоятся, но стороны еще не согласовали время, сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:19

2022-03-02T11:19

2022-03-02T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

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алексей резников

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Переговоры России и Украины состоятся, но стороны еще не согласовали время, сообщил источник РИА Новости в дипломатических кругах."Переговоры не отменялись, но переносилось их время. Они могут состояться вечером 2 марта или позднее", — сказал собеседник агентства.Предыдущая встреча прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Она длилась почти пять часов. Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html

https://ria.ru/20220302/mariupol-1775973276.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, владимир мединский, алексей резников