https://ria.ru/20220302/pasechnik-1776044829.html

Пасечник заявил о создании отрядов для борьбы с диверсантами

Пасечник заявил о создании отрядов для борьбы с диверсантами - РИА Новости, 02.03.2022

Пасечник заявил о создании отрядов для борьбы с диверсантами

Силовые структуры Луганской народной республики создали отряды для зачистки освобождённых территорий от групп террористов, которые там остаются, заявил в среду... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:17

2022-03-02T14:17

2022-03-02T14:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Силовые структуры Луганской народной республики создали отряды для зачистки освобождённых территорий от групп террористов, которые там остаются, заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник."Есть отдельные блуждающие террористические группы, которые доставляют нам серьёзный дискомфорт, нарушают стабильность ситуации в республике… Силами подразделений силовых структур республики организованы отряды, которые уже приступили к зачистке освобождённых территорий и блокированию действий и уничтожению тех разрозненных групп, которые действуют на освобождённых нами территориях", - заявил Пасечник журналистам.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр