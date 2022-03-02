Пасечник заявил о создании отрядов для борьбы с диверсантами
Глава ЛНР Пасечник: в республике организованы отряды для противодействия диверсантам
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Силовые структуры Луганской народной республики создали отряды для зачистки освобождённых территорий от групп террористов, которые там остаются, заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Есть отдельные блуждающие террористические группы, которые доставляют нам серьёзный дискомфорт, нарушают стабильность ситуации в республике… Силами подразделений силовых структур республики организованы отряды, которые уже приступили к зачистке освобождённых территорий и блокированию действий и уничтожению тех разрозненных групп, которые действуют на освобождённых нами территориях", - заявил Пасечник журналистам.
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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.