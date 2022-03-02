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Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД
Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2022
Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД
Россия ответит на высылку США российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:56
2022-03-02T21:15
в мире
стефан дюжаррик
василий небензя
сша
россия
оон
мария захарова
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия ответит на высылку США российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США высылают российского сотрудника секретариата организации.США высылают из ООН дипломата РФ, официально прикомандированного к департаменту миротворческих операций, заявили в среду в МИД РФ."Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам департамента миротворческих операций", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что США при этом не выдают визы другим кандидатам от российского Минобороны, "давно утвержденным на замещение соответствующих должностей"."США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и Соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур", - отметила Захарова.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
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в мире, стефан дюжаррик, василий небензя, сша, россия, оон, мария захарова, москва
20:56 02.03.2022 (обновлено: 21:15 02.03.2022)
 
Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД

МИД: Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия ответит на высылку США российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США высылают российского сотрудника секретариата организации.
"Все это происходит на фоне явного попустительства со стороны как самого Генсекретаря ООН, так и ооновского Секретариата, покорно играющих роль статистов перед лицом творящегося беспредела. Принимать это не собираемся и прямо говорим, что ответим по двусторонней линии применительно, например, к американской квоте на дипприсутствие в Москве, которая по-прежнему засчитывается с учетом численности нашей миссии в Нью-Йорке", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
США высылают из ООН дипломата РФ, официально прикомандированного к департаменту миротворческих операций, заявили в среду в МИД РФ.
"Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам департамента миротворческих операций", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что США при этом не выдают визы другим кандидатам от российского Минобороны, "давно утвержденным на замещение соответствующих должностей".
"США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и Соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур", - отметила Захарова.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В миреСтефан ДюжаррикВасилий НебензяСШАРоссияООНМария ЗахароваМосква
 
 
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