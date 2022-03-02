https://ria.ru/20220302/otvet-1776136441.html

Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД

Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2022

Россия ответит на высылку из США сотрудника секретариата ООН, заявили в МИД

Россия ответит на высылку США российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:56

2022-03-02T20:56

2022-03-02T21:15

в мире

стефан дюжаррик

василий небензя

сша

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оон

мария захарова

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия ответит на высылку США российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США высылают российского сотрудника секретариата организации.США высылают из ООН дипломата РФ, официально прикомандированного к департаменту миротворческих операций, заявили в среду в МИД РФ."Выслав 12 дипломатов из постпредства России при ООН, американцы выдворяют последнего нашего офицера, официально прикомандированного к управлению по военным вопросам департамента миротворческих операций", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что США при этом не выдают визы другим кандидатам от российского Минобороны, "давно утвержденным на замещение соответствующих должностей"."США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и Соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур", - отметила Захарова.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.

https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, стефан дюжаррик, василий небензя, сша, россия, оон, мария захарова, москва