https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776105712.html

В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе

В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе

Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:24

2022-03-02T18:24

2022-03-02T18:24

общество

россия

госдума рф

армия

врачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций, расположенных в сельской местности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.Изменения предлагаются в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициатива предусматривает право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование.Как отметили в пояснительной записке авторы документа, сельское население в РФ составляет почти 26% населения страны. По их мнению, недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.Помимо этого, уточняется в сопутствующих материалах, в настоящее время выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу."Фактически выпускник медицинского вуза проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе на практике", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776058952.html

https://ria.ru/20220211/otsrochka-1772366457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, армия, врачи