https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776105712.html
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе
Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:24
2022-03-02T18:24
2022-03-02T18:24
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций, расположенных в сельской местности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.Изменения предлагаются в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициатива предусматривает право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование.Как отметили в пояснительной записке авторы документа, сельское население в РФ составляет почти 26% населения страны. По их мнению, недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.Помимо этого, уточняется в сопутствующих материалах, в настоящее время выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу."Фактически выпускник медицинского вуза проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе на практике", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776058952.html
https://ria.ru/20220211/otsrochka-1772366457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф, армия, врачи
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе
В Госдуму внесли проект о праве на отсрочку от армии для медработников сельской местности
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций, расположенных в сельской местности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе
в среду.
Изменения предлагаются в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициатива предусматривает право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование.
Как отметили в пояснительной записке авторы документа, сельское население в РФ
составляет почти 26% населения страны. По их мнению, недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.
Помимо этого, уточняется в сопутствующих материалах, в настоящее время выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу.
"Фактически выпускник медицинского вуза проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе на практике", - говорится в документе.