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В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе
Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:24
2022-03-02T18:24
общество
россия
госдума рф
армия
врачи
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций, расположенных в сельской местности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.Изменения предлагаются в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициатива предусматривает право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование.Как отметили в пояснительной записке авторы документа, сельское население в РФ составляет почти 26% населения страны. По их мнению, недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.Помимо этого, уточняется в сопутствующих материалах, в настоящее время выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу."Фактически выпускник медицинского вуза проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе на практике", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776058952.html
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общество, россия, госдума рф, армия, врачи
18:24 02.03.2022
 
В Госдуму внесли проект о праве отсрочки от армии для медработников на селе

В Госдуму внесли проект о праве на отсрочку от армии для медработников сельской местности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Псковское областное собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект о праве отсрочки от призыва на военную службу работникам медицинских организаций, расположенных в сельской местности, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.
Изменения предлагаются в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициатива предусматривает право отсрочки от призыва на военную службу гражданам из числа работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности, имеющим высшее или среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование.
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Как отметили в пояснительной записке авторы документа, сельское население в РФ составляет почти 26% населения страны. По их мнению, недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.
Помимо этого, уточняется в сопутствующих материалах, в настоящее время выпускники медицинских вузов мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву на военную службу.
"Фактически выпускник медицинского вуза проходит военную службу в войсках, не связанных с медицинской деятельностью, и не имеет возможности закрепить свои знания и умения, полученные в вузе на практике", - говорится в документе.
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