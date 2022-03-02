https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776117094.html

Москва не позволит Киеву создать ядерное оружие, заявил Лавров

Москва не позволит Киеву создать ядерное оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Москва не позволит Киеву создать ядерное оружие, заявил Лавров

Украина имеет технический и технологический потенциал создать ядерное оружие, но Россия не позволит этого сделать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:09

2022-03-02T19:09

2022-03-02T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина имеет технический и технологический потенциал создать ядерное оружие, но Россия не позволит этого сделать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Есть технический, технологический потенциал. Об этом говорил президент В.В. Путин, наши эксперты также комментировали эту ситуацию. Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим", - сказал Лавров телеканалу "Аль-Джазира".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/mid-1775795079.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр