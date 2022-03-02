https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html

Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран

Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран - РИА Новости, 02.03.2022

Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:26

2022-03-02T16:26

2022-03-02T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

дмитрий кулеба

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие."Девятнадцать стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории, 10 предоставляют макрофинансовую помощь, 22 - гуманитарную", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, дмитрий кулеба, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф