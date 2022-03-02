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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776077660.html
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран - РИА Новости, 02.03.2022
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:26
2022-03-02T16:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий кулеба
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие."Девятнадцать стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории, 10 предоставляют макрофинансовую помощь, 22 - гуманитарную", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
россия
донецкая народная республика
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в мире, украина, дмитрий кулеба, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:26 02.03.2022 (обновлено: 16:47 02.03.2022)
 
Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие 19 стран

Кулеба утверждает, что Украине поставляют оружие девятнадцать стран

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные в центре Киеве
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные в центре Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 19 стран поставляют Украине оружие.
"Девятнадцать стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории, 10 предоставляют макрофинансовую помощь, 22 - гуманитарную", - сказал Кулеба на брифинге.
Демонстранты размахивают украинским флагом перед парламентом Грузии во время акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Киев поссорился с Грузией из-за антироссийских санкций
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДмитрий КулебаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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