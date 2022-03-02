https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776064424.html

В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину

В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину

Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:30

2022-03-02T15:30

2022-03-02T16:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Риски, разумеется, возникают", - сказал он, комментируя вопрос о рисках столкновения России и членов НАТО. "Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", - добавил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал, что нет гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно не нужном направлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html

https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко