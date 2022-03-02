15:30 02.03.2022 (обновлено: 16:39 02.03.2022)
В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину
Замглавы МИД Грушко выразил обеспокоенность поставками оружия на Украину
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Риски, разумеется, возникают", - сказал он, комментируя вопрос о рисках столкновения России и членов НАТО. "Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", - добавил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал, что нет гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно не нужном направлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.