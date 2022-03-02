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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776064424.html
В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину
В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину
Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:30
2022-03-02T16:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Риски, разумеется, возникают", - сказал он, комментируя вопрос о рисках столкновения России и членов НАТО. "Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", - добавил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал, что нет гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно не нужном направлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html
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в мире, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
15:30 02.03.2022 (обновлено: 16:39 02.03.2022)
 
В МИД выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину

Замглавы МИД Грушко выразил обеспокоенность поставками оружия на Украину

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту Борисполь, 5 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают партию военной помощи из США в аэропорту "Борисполь", 5 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Риски, разумеется, возникают", - сказал он, комментируя вопрос о рисках столкновения России и членов НАТО. "Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", - добавил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал, что нет гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно не нужном направлении.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 23:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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28 февраля, 13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
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